紐約州府百大影響力榜 霍楚居首劉醇逸14

2025年紐約州府百大影響力榜，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)排名第一。(取自州長辦公室)

每年都會發布影響力榜單的「City & State NY」近日公布2025年紐約州 府百大影響力榜(The 2025 Albany Power 100)，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)排名第一，川普 總統則因削減聯邦資金、追捕無證移民等舉措而對紐約等各州造成重大影響，排名第四，州參議員劉醇逸排第14名。

這份榜單列出影響紐約州政治及政府舉足輕重的百大人物，並根據他們在過去一年的得失排名。州長霍楚排名第一，榜單評價：霍楚雖在上任時承諾與州議會合作，如今卻採取更強硬的作風，並最終在今年預算談判的大部分方面都如願以償，例如主打學校禁用手機、削弱「證據開示法」、發放「通膨退稅」支票等，其強勢的手法令人想起前任州長葛謨(Andrew Cuomo)。這些是否足以讓她在2026年的選舉中擋住對手的來勢？自1月以來，她的支持率緩步上升，而她的回應是：「放馬過來吧！」

州眾議長希士提(Carl Heastie)、州參議會多數黨領袖考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)則依次排二、三位。希士提在與州長本年的預算談判中，確保了他的黨團在最終結果上有實質的發言權，並奮力爭取多項措施。考辛斯同樣在預算討論中有一定的掌控與引導權，而隨預算塵埃落定，也轉而推動安樂死合法化、要求魯莽駕駛為車輛加裝限速裝置等議案。

川普總統對紐約的衝擊，也使他排名第四。他試圖叫停曼哈頓堵車費計畫、暫時擋下風電項目，並試圖驅逐一名哥倫比亞大學的綠卡學生。在政治方面，川普也正在左右明年紐約州的共和黨州長初選，他撤回了對聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)擔任聯合國大使的提名，讓她得以重返紐約州政治舞台。

川普的「老對頭」州檢察長詹樂霞(Letitia James)、眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)、 州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)，則分列第五、六、九名。州參議員劉醇逸則與幾名州議員並列第14位，作為州參議會紐約市教育委員會主席，劉醇逸曾推動小班制立法，並在本年支持大都會隊老闆柯恩(Steve Cohen)的花旗球場周邊賭場計畫。

另外榜上有名的亞裔，則包括排名第20的霍楚的內閣人員、紐約州總務署署長梅雪雲(Jeanette M. Moy)，她正在大力推動霍楚提出的4億元奧伯尼(Albany)市中心振興計畫，同時也被指派負責整頓州內的管制大麻管理計畫；以及第33名州眾議員李榮恩，作為州議會亞太裔核心小組主席，她在最新的預算案中為亞太社區爭取到5435萬元資金。