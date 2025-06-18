北罕普斯狄鎮新法案 商業區禁止餵鴿

紐約長島北罕普斯狄鎮議會近日通過一項新法案，禁止民眾在商業區餵食鴿子。新法已正式生效，違規者初犯最高可罰1000元。(劉巧怡辦公室提供)

紐約長島 北罕普斯狄鎮(Town of North Hempstead)議會近日通過一項新法案，禁止民眾在商業區餵食鴿子。該法案由華裔鎮議員劉巧怡(Christine Liu)提出，主要針對餵鴿引發的髒亂與鼠患，並授權市府張貼告示並對違規者開罰。新法已正式生效，違規者初犯最高可罰1000元，屢犯者將面臨更高罰款。

劉巧怡表示，自上任以來，持續接獲民眾反映，表示鎮內多處商業區空地長年有人撒食餵鴿，導致鴿子與老鼠大量聚集，情況最嚴重者包括新海德公園(New Hyde Park)赫里克路(Herricks Road)與山邊大道(Hillside Avenue)交叉口的一處閒置加油站 。

「每天早上6、7時，就有人在空置加油站裡撒飼料，鴿子成群等著吃飯，地面和兩側人行道上都布滿鳥糞」，劉巧怡說，「附近還有餐廳與麵包店，這樣的環境不但讓顧客卻步，也為商家帶來困擾」。她補充道，這些投餵行為引來的，不僅是市容上的髒亂，更造成嚴重的衛生問題，「鳥糞堆積，飼料殘渣吸引老鼠，還可能提高禽流感 等疾病的風險。」

更令人無奈的是，這些投餵地點多為私人產權，即使業主本身未參與餵鴿，也因場地髒亂反遭市府罰款。劉巧怡曾希望在現場張貼禁止餵鴿標示，但發現現行法規並未禁止該行為，執法人員即使現場目睹，也無權開罰。

為此她提出立法草案，填補制度漏洞，法案已在上周獲議會以五票對一票通過，正式納入鎮內法規。根據新法，政府可在商業區張貼「禁止餵鴿」標誌，並授權執法人員對違規者開出罰單，「現在我們終於有法律可以依據，對持續在商業區撒飼料的人進行處罰。這不只是改善市容，更是保護居民健康與商家權益的基本一步。」

劉巧怡補充，目前該條例僅適用於北罕普斯狄鎮轄區，其他城市與鄉鎮尚未有類似規範。