我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

北罕普斯狄鎮新法案 商業區禁止餵鴿

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約長島北罕普斯狄鎮議會近日通過一項新法案，禁止民眾在商業區餵食鴿子。新法已正式生效，違規者初犯最高可罰1000元。(劉巧怡辦公室提供)
紐約長島北罕普斯狄鎮議會近日通過一項新法案，禁止民眾在商業區餵食鴿子。新法已正式生效，違規者初犯最高可罰1000元。(劉巧怡辦公室提供)

紐約長島北罕普斯狄鎮(Town of North Hempstead)議會近日通過一項新法案，禁止民眾在商業區餵食鴿子。該法案由華裔鎮議員劉巧怡(Christine Liu)提出，主要針對餵鴿引發的髒亂與鼠患，並授權市府張貼告示並對違規者開罰。新法已正式生效，違規者初犯最高可罰1000元，屢犯者將面臨更高罰款。

劉巧怡表示，自上任以來，持續接獲民眾反映，表示鎮內多處商業區空地長年有人撒食餵鴿，導致鴿子與老鼠大量聚集，情況最嚴重者包括新海德公園(New Hyde Park)赫里克路(Herricks Road)與山邊大道(Hillside Avenue)交叉口的一處閒置加油站

「每天早上6、7時，就有人在空置加油站裡撒飼料，鴿子成群等著吃飯，地面和兩側人行道上都布滿鳥糞」，劉巧怡說，「附近還有餐廳與麵包店，這樣的環境不但讓顧客卻步，也為商家帶來困擾」。她補充道，這些投餵行為引來的，不僅是市容上的髒亂，更造成嚴重的衛生問題，「鳥糞堆積，飼料殘渣吸引老鼠，還可能提高禽流感等疾病的風險。」

更令人無奈的是，這些投餵地點多為私人產權，即使業主本身未參與餵鴿，也因場地髒亂反遭市府罰款。劉巧怡曾希望在現場張貼禁止餵鴿標示，但發現現行法規並未禁止該行為，執法人員即使現場目睹，也無權開罰。

為此她提出立法草案，填補制度漏洞，法案已在上周獲議會以五票對一票通過，正式納入鎮內法規。根據新法，政府可在商業區張貼「禁止餵鴿」標誌，並授權執法人員對違規者開出罰單，「現在我們終於有法律可以依據，對持續在商業區撒飼料的人進行處罰。這不只是改善市容，更是保護居民健康與商家權益的基本一步。」

劉巧怡補充，目前該條例僅適用於北罕普斯狄鎮轄區，其他城市與鄉鎮尚未有類似規範。

加油站 禽流感 長島

上一則

唐卡藝術慈善展 紐約莊園舉辦

下一則

「重繪福爾摩沙」展 台裔藝術家探尋根脈與身分
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

參院通過加密幣法案 寫里程碑

參院通過加密幣法案 寫里程碑
參院版本預算法案 進一步砍白卡經費、擴大工作要求

參院版本預算法案 進一步砍白卡經費、擴大工作要求
紐約房仲費禁令上路 房東轉嫁費用恐推高租金 房仲憂行業將受嚴重衝擊

紐約房仲費禁令上路 房東轉嫁費用恐推高租金 房仲憂行業將受嚴重衝擊
亞太裔教育公平法通過 普及改進課程內容

亞太裔教育公平法通過 普及改進課程內容

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病