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趙麗穎「在人間」 登翠貝卡電影節 官方展映單元特別呈現

紐約訊
趙麗穎「在人間」首映翠貝卡電影節。(愛奇藝提供)
趙麗穎「在人間」首映翠貝卡電影節。(愛奇藝提供)

由中國當紅影星趙麗穎主演及共同出品的奇幻愛情劇「在人間」(What a Wonderful World)近日在翠貝卡電影節首映，趙麗穎本人和劇組團隊專程來紐約出席了活動。該劇目前已在愛奇藝平台上映。

當晚首映活動在曼哈頓下城格林尼治街的翠貝卡電影中心(Tribeca Film Center)舉行，許多業界嘉賓應邀出席。據悉，「在人間」是首部登陸該電影節的華語劇集，也是今年唯一入圍官方特別呈現單元(Tribeca presents)的華語劇集。

在觀影後的現場交流環節，趙麗穎表示，很高興能與紐約的朋友分享這部作品，希望能和觀眾產生共鳴，「初次來紐約出席電影節，雖然有些緊張，但能和這裡的觀眾一起觀看影片，也是一種很奇妙的體驗。」

男主演尹昉在談到劇情和角色時表示，「在人間」講述了一個當代都市人內心掙扎的故事，裡面主人公每一段的遭遇都代表著人們在不同階段經歷的創傷和執念，身處繁忙擁擠的都市卻無時無刻不感受到孤獨，內心渴望被愛。身為網約車司機的主人公徐天便是這一都市人形象的縮影。

「在人間」由徐兵、張卓、徐添執導，徐兵編劇，趙麗穎、尹昉領銜主演。其他演出人員還包括張一山、周一圍、董子健、孫千等。該劇講述一名網約車司機徐天暗戀一名女乘客賈小朵，並偷偷錄下她每次乘車的影像。但賈小朵前男友的出現卻徹底顛覆了徐天對賈小朵的認知，於是他進入一個人工智慧(AI)打造的虛擬世界，試圖透過角色轉換來真正理解賈小朵內心的想法。該劇總共八集，目前已在愛奇藝等平台熱播。

趙麗穎 網約車 曼哈頓

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