市長選辯論後結盟 蘭德、曼達尼互相背書 阻葛謨當選

12日的市長辯論中，蘭德和曼達尼猛攻葛謨任州長時的爭議紀錄，包括2021年因多名女性指控性騷擾而辭職一事。(記者范航瑜╱攝影)

在民主黨市長初選辯論中聯手批評前州長葛謨 (Andrew Cuomo)之後，市主計長蘭德(Brad Lander)與皇后區州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)14日宣布在排序投票中互相背書，攜手阻止葛謨當選。

曼達尼發出聲明表示，「我與蘭德的互相背書，將在提前投票前夕共同將葛謨推倒。我很驕傲能在選票上將這位有原則、有進步理念的主計長排在第二順位，因為我們共同為一個所有紐約人都負擔得起的城市而奮鬥。」

12日晚的辯論中，兩人猛攻葛謨任州長時的爭議紀錄，包括2021年因多名女性指控性騷擾而辭職一事。身為領先參選人的葛謨，在辯論中數度失言，不僅將新冠疫情期間清潔地鐵 的無證移民稱為「非法移民 」，還被蘭德質疑其用詞。葛謨也答不出自己是否曾在任內造訪清真寺，引發曼達尼批評其對穆斯林社群缺乏關注與共感。

曼達尼還指控一個支持葛謨的政治行動委員會(Super PAC)曾發出一張傳單，所使用圖片將曼達尼的鬍鬚加深加黑。雖然該組織聲稱對傳單來源不知情，並予以譴責。

蘭德則表示，四年前市長選舉中，由於兩位領先的參選人未能聯手背書，導致「我們選出歷史上最差的市長之一。如今我們不能再犯同樣的錯誤」。12日亦是蘭德競選以來表現最佳的一天。在辯論前，「紐約時報」意見版刊登由地方專家組成的小組評比，蘭德被列為最優秀人選。

盡管如此，多數民調顯示葛謨仍領先選情，他曾表示，唯有自己既能對抗總統川普，又熟悉政府運作，具備擔任市長的資格。他舉例指出，自己主導了拉瓜迪亞機場翻新與第二大道地鐵(Q線)延伸等重大基建案。