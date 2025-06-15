Live On NY「耆樂」健康日 談三高飲食和器捐故事

非營利組織「LiveONNY」與民選官員和多個社區組織，日前於布碌崙角聲福音中心舉辦「耆樂融融社區健康諮詢日」。(主辦方提供)

非營利組織「LiveONNY」與民選官員和多個社區組織，日前於布碌崙 (布魯克林)角聲福音中心舉辦「耆樂融融社區健康諮詢日」，活動除有免費血壓血糖量測、資源分享、禮品抽獎環節外，也邀請百康仁德醫師與器官捐贈家屬透過講座分享資訊與經驗。

活動當日約有近40名民眾與會，LiveONNY表示因華裔民眾通常忌諱談生死、或擔心院方違背患者意願摘除器官、還是擔憂身體機能不達捐贈條件等排斥器捐，有諸多誤解和疑慮。主辦方透過邀請家屬分享，讓民眾以不同角度了解死亡，此外美國器官捐贈為外部機構，待患者無生命體徵，並依患者生前所表達意願、以及家屬的同意才會協調，盼能減少大眾誤解。 志工索托(左二)在2014年失去14歲的兒子，如今用這段經歷去激勵和幫助他人。(記者馬璿╱攝影) 當日百康仁德內科醫師潘展豪也帶來「高血壓、高膽固醇、糖尿病患者的飲食計畫」講座。(記者馬璿╱攝影)

機構邀請志工索托(Eddie Soto Jr.)分享道，他14歲的兒子在2014上學路上遇車禍身亡，家庭陷入低潮，他曾借酒澆愁以忘卻痛苦。即使10多年後依舊記得孩子的一舉一動，雖仍在療傷，但他想到兒子的善良和遺愛人間帶來生命新希望，讓他慶幸自己同意器捐的決定，目前他也在機構擔任志工，分享故事導正歧見與修復自己。 非營利組織「LiveONNY」與民選官員和多個社區組織，日前於布碌崙角聲福音中心舉辦「耆樂融融社區健康諮詢日」。(記者馬璿╱攝影)

當日百康仁德內科醫師潘展豪(Brian Poon)也帶來一場健康講座，他指出，高血壓、高血脂 與糖尿病 慢性病彼此緊密相關，常因飲食、運動不足與代謝異常相互惡化，導致心血管與腎臟等併發症。他建議患者採用低鹽、低脂、高纖維、高鉀飲食原則，每日攝取足量蔬果、全穀類、低脂乳品與豆類，同時限制紅肉、加工食品與高鹽調味料，糖尿病患者則可使用掌上分量法與餐盤法則控制食物比例，鼓勵以非澱粉類蔬菜為主、搭配適量全穀與瘦肉蛋白。