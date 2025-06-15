我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

Live On NY「耆樂」健康日 談三高飲食和器捐故事

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
非營利組織「LiveONNY」與民選官員和多個社區組織，日前於布碌崙角聲福音中心舉辦「耆樂融融社區健康諮詢日」。(主辦方提供)
非營利組織「LiveONNY」與民選官員和多個社區組織，日前於布碌崙角聲福音中心舉辦「耆樂融融社區健康諮詢日」。(主辦方提供)

非營利組織「LiveONNY」與民選官員和多個社區組織，日前於布碌崙(布魯克林)角聲福音中心舉辦「耆樂融融社區健康諮詢日」，活動除有免費血壓血糖量測、資源分享、禮品抽獎環節外，也邀請百康仁德醫師與器官捐贈家屬透過講座分享資訊與經驗。

活動當日約有近40名民眾與會，LiveONNY表示因華裔民眾通常忌諱談生死、或擔心院方違背患者意願摘除器官、還是擔憂身體機能不達捐贈條件等排斥器捐，有諸多誤解和疑慮。主辦方透過邀請家屬分享，讓民眾以不同角度了解死亡，此外美國器官捐贈為外部機構，待患者無生命體徵，並依患者生前所表達意願、以及家屬的同意才會協調，盼能減少大眾誤解。

志工索托(左二)在2014年失去14歲的兒子，如今用這段經歷去激勵和幫助他人。(...
志工索托(左二)在2014年失去14歲的兒子，如今用這段經歷去激勵和幫助他人。(記者馬璿╱攝影)
當日百康仁德內科醫師潘展豪也帶來「高血壓、高膽固醇、糖尿病患者的飲食計畫」講座。...
當日百康仁德內科醫師潘展豪也帶來「高血壓、高膽固醇、糖尿病患者的飲食計畫」講座。(記者馬璿╱攝影)

機構邀請志工索托(Eddie Soto Jr.)分享道，他14歲的兒子在2014上學路上遇車禍身亡，家庭陷入低潮，他曾借酒澆愁以忘卻痛苦。即使10多年後依舊記得孩子的一舉一動，雖仍在療傷，但他想到兒子的善良和遺愛人間帶來生命新希望，讓他慶幸自己同意器捐的決定，目前他也在機構擔任志工，分享故事導正歧見與修復自己。

非營利組織「LiveONNY」與民選官員和多個社區組織，日前於布碌崙角聲福音中心...
非營利組織「LiveONNY」與民選官員和多個社區組織，日前於布碌崙角聲福音中心舉辦「耆樂融融社區健康諮詢日」。(記者馬璿╱攝影)

當日百康仁德內科醫師潘展豪(Brian Poon)也帶來一場健康講座，他指出，高血壓、高血脂糖尿病慢性病彼此緊密相關，常因飲食、運動不足與代謝異常相互惡化，導致心血管與腎臟等併發症。他建議患者採用低鹽、低脂、高纖維、高鉀飲食原則，每日攝取足量蔬果、全穀類、低脂乳品與豆類，同時限制紅肉、加工食品與高鹽調味料，糖尿病患者則可使用掌上分量法與餐盤法則控制食物比例，鼓勵以非澱粉類蔬菜為主、搭配適量全穀與瘦肉蛋白。

當日州參議員陳學理副幕僚長劉雅明、市議員莊文怡副幕僚長黃美貞，以及協辦組織如紐約大學朗格尼醫院、必達白安律師事務所、松柏之家社區服務中心、Senior Whole Health、百人會、飛達利斯健保、Health First、華興多元文化中心、真愛護理、亞美醫師協會皆參與。

紐約大學朗格尼醫院當日提供由護理師執行的免費血糖與血壓檢測，若檢測出指數有異常將...
紐約大學朗格尼醫院當日提供由護理師執行的免費血糖與血壓檢測，若檢測出指數有異常將轉介至機構諮詢。(主辦方提供)

糖尿病 血脂 布碌崙

上一則

數千紐約市民冒雨遊行抗議川普政府 高喊「不要國王」

下一則

市長選辯論後結盟 蘭德、曼達尼互相背書 阻葛謨當選
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

HOA催繳欠款／華女溝通未獲回覆 多管齊下保權益

HOA催繳欠款／華女溝通未獲回覆 多管齊下保權益
布碌崙華社 為市議員參選人葉凌霞造勢

布碌崙華社 為市議員參選人葉凌霞造勢
Lumina布魯克林全新公寓點亮Greenwood Heights

Lumina布魯克林全新公寓點亮Greenwood Heights
降低糖尿病篩檢門檻法案 州參議會通過

降低糖尿病篩檢門檻法案 州參議會通過

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降