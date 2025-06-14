布碌崙華社 為市議員參選人葉凌霞造勢

紐約市初選在即，布碌崙多位華社領袖為參選第38選區的華裔挑戰者葉凌霞助選造勢。(記者馬璿╱攝影)

紐約市初選在即，布碌崙 (布魯克林)多位華社領袖齊聚為參選日落公園第38選區市議員的民主黨華裔挑戰者葉凌霞(Ling Ye)造勢，欲凝聚社區力量為她助陣。

當日造勢於午間12時在8大道布碌崙端芬同鄉會會址舉行，會長梅增新表示，葉凌霞多項政見如增加警察經費、支持特殊高中入學考試(SHSAT)、反對遊民所等都與華社價值觀相符，希望8大道的民眾能鼓勵親朋好友為華人 參選人投下一票。他指出，多位民選官員如莊文怡、鄭永佳與陳學理勝選後皆幫助華人發聲，讓主流社會看見華人的影響力。

葉凌霞表示，自己中學時跟著媽媽一起移民來美，見證華人建立家園的酸甜苦辣，治安敗壞之下衣廠華工時常遭遇搶劫外，在2000年代衣廠倒閉之時，無數華人家庭因此陷入經濟困境。她指出，但當她踏入公共領域後才發現政府有多項可以幫助民眾的支持項目，但民眾卻無從得知，過去亞裔 由於政治參與度不高甚至被戲稱為「啞裔」，她表示自己受夠華人被忽略，也希望華社發展得更好。

她補充道，第38選區內有除有三分之一的亞裔人口外，也有大量西語裔居民，她希望藉由與不同族裔義工與商家合作走出社區，並與其他價值觀與華社相似的民選官員聯合推動包含住房、公共安全、警察資金、教育等政策。葉凌霞最後則感謝一路幫助她走到現在的民眾，盼能藉此為華社拿回話語權。

她另介紹，若有社區民眾不熟悉投票流程，可聯絡(929)587-7626義工電話獲得協助。當日造勢活動中，梁仲禮、江國驊等華社領袖也出席。