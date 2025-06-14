我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

紐約市府啟動電單車換新計畫 外賣郎可免費換安全電單車

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自12日起，紐約市外賣郎可免費將未經認證的電單車與電池，換成具備防火認證的安全電單車與備用電池。(市交通局提供)
自12日起，紐約市外賣郎可免費將未經認證的電單車與電池，換成具備防火認證的安全電單車與備用電池。(市交通局提供)

自12日起，紐約市外賣郎可免費將未經認證的電單車與電池，換成具備防火認證的安全電單車與備用電池。此項換車計畫由市交通局(NYC DOT)與消防局(FDNY)聯合推出，屬市府「安全充電、安全騎行」(Charge Safe, Ride Safe)行動方案的一環。

市府表示，此舉旨在降低由未認證鋰電池引發的火災風險，同時清除街頭非法、超速和過重的小型摩托車(moped)，提升道路安全。12日的首場發放活動中，市交通局共發放約30輛電單車，未來將陸續舉辦多場換車活動。

「更安全的認證電單車、電池與充電方式，能保護所有紐約人免受致命火災威脅」，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，「外賣郎是紐約市最辛苦的工作之一，協助他們，也是打造更安全、更永續城市的重要一步。」

計畫首輪申請已結束，但12日重新開放了候補窗口，至30日(周一)晚9時截止，僅限首輪未申請、並希望加入候補名單的外賣員。申請人須經由官方網站登記，並完成一項電單車安全線上課程。市交通局將以抽籤方式選出參與者，並非先到先得。

據市府官網，申請人須在過去12個月內從事外送工作，並賺取至少1500元，居住於紐約市、年滿18歲，且擁有並實際使用符合資格的代步工具來進行送餐工作。若獲選參與本計畫，申請人可將獲得一台全新電單車及一顆備用電池。

交通局同時也在推動擴大道路騎乘空間，近期已在曼哈頓第二、第三、第六、第七、第九與第十大道部分路段，以及皇后區第31大道，加寬自行車道，但部分道路工程也引發反彈。交通局日前在東62街的改道工程拆除了左轉車道、擴建單車緩衝區，引發上東城與皇后區居民不滿，質疑此舉變相造成堵塞，意在迫使駕駛改道繳納堵車費

紐約市 皇后區 堵車費

上一則

尹導涉詐領16萬競選補助 遭起訴

下一則

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎
警民協作見效 109分局：紐約法拉盛搶劫下降37.3%

警民協作見效 109分局：紐約法拉盛搶劫下降37.3%
聖蓋博谷交通委員會新增華人代表 陳祥寧當選主席

聖蓋博谷交通委員會新增華人代表 陳祥寧當選主席
紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展 隆重開幕

紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展 隆重開幕

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差