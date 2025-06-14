紐約市府啟動電單車換新計畫 外賣郎可免費換安全電單車

自12日起，紐約市外賣郎可免費將未經認證的電單車與電池，換成具備防火認證的安全電單車與備用電池。(市交通局提供)

自12日起，紐約市 外賣郎可免費將未經認證的電單車與電池，換成具備防火認證的安全電單車與備用電池。此項換車計畫由市交通局(NYC DOT)與消防局(FDNY)聯合推出，屬市府「安全充電、安全騎行」(Charge Safe, Ride Safe)行動方案的一環。

市府表示，此舉旨在降低由未認證鋰電池引發的火災風險，同時清除街頭非法、超速和過重的小型摩托車(moped)，提升道路安全。12日的首場發放活動中，市交通局共發放約30輛電單車，未來將陸續舉辦多場換車活動。

「更安全的認證電單車、電池與充電方式，能保護所有紐約人免受致命火災威脅」，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，「外賣郎是紐約市最辛苦的工作之一，協助他們，也是打造更安全、更永續城市的重要一步。」

計畫首輪申請已結束，但12日重新開放了候補窗口，至30日(周一)晚9時截止，僅限首輪未申請、並希望加入候補名單的外賣員。申請人須經由官方網站登記，並完成一項電單車安全線上課程。市交通局將以抽籤方式選出參與者，並非先到先得。

據市府官網，申請人須在過去12個月內從事外送工作，並賺取至少1500元，居住於紐約市、年滿18歲，且擁有並實際使用符合資格的代步工具來進行送餐工作。若獲選參與本計畫，申請人可將獲得一台全新電單車及一顆備用電池。

交通局同時也在推動擴大道路騎乘空間，近期已在曼哈頓第二、第三、第六、第七、第九與第十大道部分路段，以及皇后區 第31大道，加寬自行車道，但部分道路工程也引發反彈。交通局日前在東62街的改道工程拆除了左轉車道、擴建單車緩衝區，引發上東城與皇后區居民不滿，質疑此舉變相造成堵塞，意在迫使駕駛改道繳納堵車費 。