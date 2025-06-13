降低糖尿病篩檢門檻法案 州參議會通過

劉醇逸表示，此舉將有助於及早發現高風險個體、減少併發症並挽救生命，他也呼籲保險產業應與醫療專業標準接軌，提升篩檢可近性。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)12日宣布，近日州參議會通過一項由他提出的法案，旨在解決亞裔 社區糖尿病 未被診斷的高發問題，要求醫療保險 公司依據醫學研究與全國指引，將糖尿病篩檢的身體質量指數(BMI)門檻從現行的25下調至23，並全面免除篩檢的自費負擔。

根據醫學研究，亞裔族群往往在較低的BMI下即可能罹患第二型糖尿病，但現行標準普遍僅建議在BMI達25以上時才進行篩檢，導致不少亞裔患者錯過早期診斷與治療時機。新法案規定，醫療保險計畫須自BMI達23起就提供糖尿病篩檢，並全面取消共付額、免賠額及其他自費支出，減少篩檢障礙。

該法案呼應「在23時篩查」(Screen at 23)全國倡議，與美國糖尿病學會(American Diabetes Association)、疾病控制與預防中心(CDC)等機構的建議，指現行篩檢指引無法涵蓋亞裔高風險人群，導致大量個案未被察覺。

劉醇逸表示，糖尿病對亞裔社區來說是一個逐漸擴大的隱形殺手，許多人直到出現併發症才被診斷出來。降低BMI篩檢門檻，能夠更早找出高風險者並提供治療，挽救生命。保險業者應跟上醫學界的步伐，讓篩檢免費且可及，避免錯失治療黃金期。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)則說，「這項立法是我們努力多時的重要里程碑。雖然糖尿病常被忽視為亞裔主要疾病之一，但事實上亞裔平均在較低BMI時就已受其影響。我們感謝與劉議員的合作，也會持續推動州眾議會通過該案。」