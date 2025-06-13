我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

降低糖尿病篩檢門檻法案 州參議會通過

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉醇逸表示，此舉將有助於及早發現高風險個體、減少併發症並挽救生命，他也呼籲保險產業應與醫療專業標準接軌，提升篩檢可近性。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸表示，此舉將有助於及早發現高風險個體、減少併發症並挽救生命，他也呼籲保險產業應與醫療專業標準接軌，提升篩檢可近性。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)12日宣布，近日州參議會通過一項由他提出的法案，旨在解決亞裔社區糖尿病未被診斷的高發問題，要求醫療保險公司依據醫學研究與全國指引，將糖尿病篩檢的身體質量指數(BMI)門檻從現行的25下調至23，並全面免除篩檢的自費負擔。

根據醫學研究，亞裔族群往往在較低的BMI下即可能罹患第二型糖尿病，但現行標準普遍僅建議在BMI達25以上時才進行篩檢，導致不少亞裔患者錯過早期診斷與治療時機。新法案規定，醫療保險計畫須自BMI達23起就提供糖尿病篩檢，並全面取消共付額、免賠額及其他自費支出，減少篩檢障礙。

該法案呼應「在23時篩查」(Screen at 23)全國倡議，與美國糖尿病學會(American Diabetes Association)、疾病控制與預防中心(CDC)等機構的建議，指現行篩檢指引無法涵蓋亞裔高風險人群，導致大量個案未被察覺。

劉醇逸表示，糖尿病對亞裔社區來說是一個逐漸擴大的隱形殺手，許多人直到出現併發症才被診斷出來。降低BMI篩檢門檻，能夠更早找出高風險者並提供治療，挽救生命。保險業者應跟上醫學界的步伐，讓篩檢免費且可及，避免錯失治療黃金期。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)則說，「這項立法是我們努力多時的重要里程碑。雖然糖尿病常被忽視為亞裔主要疾病之一，但事實上亞裔平均在較低BMI時就已受其影響。我們感謝與劉議員的合作，也會持續推動州眾議會通過該案。」

亞裔 糖尿病 醫療保險

上一則

紐約客談╱人命關天 安樂死法案應如何存在？

下一則

黃敏儀提案 招募前聯邦員工投入市府
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

主計長參選人李文訪華埠 指遊民所對社區不公

主計長參選人李文訪華埠 指遊民所對社區不公
擴大全州醫院語言服務 州議會通過議員提案

擴大全州醫院語言服務 州議會通過議員提案
州府藝術補助26日截止 金兌錫座談助申請

州府藝術補助26日截止 金兌錫座談助申請
民主黨市長初選 曼達尼獲劉醇逸背書 葛謨獲莊文怡支持

民主黨市長初選 曼達尼獲劉醇逸背書 葛謨獲莊文怡支持

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
32大道與法靈頓街(Farrington Street)交界處一輛車的擋風玻璃遭子彈擊中，當場碎裂。(記者高雲兒╱攝影)

10嫌清晨闖紐約華人修車廠竊豪車 警匪追逐像電影 2落網

2025-06-06 14:55

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標