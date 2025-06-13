法拉盛商改區提升吸引力 年度成果報告

法拉盛商業改進區（Flushing BID)於12日舉行2025年度大會，總結過去一年在人行道清洗、市容改善、社區活動與商業推廣方面的實績。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛 商業改進區(Flushing BID)於12日舉行2025年度大會，總結過去一年在人行道清洗、市容改善、社區活動與商業推廣方面的實績，包括清除萬張違規海報、發放千份節慶禮品、成功推動街樹綠化與社群關注自然成長，持續提升法拉盛作為亞裔商圈的整體吸引力。

本次會議由共同主席李德怡(Tina Lee)與Judson Ain主持。財務主管Jimmy Lee表示，2025財政年度總預算為153萬9119元，其中街道清潔與垃圾管理支出達81萬5010元，占整體預算52%；其他支出包括行政管理費33萬8896元，行銷推廣費13萬9771元，以及街景美化與維護費3萬1609元。

執行主任余鈿崧於會中發表年度報告，指出非法攤販與垃圾問題依然嚴峻，商改區 持續與市衛生局、市警109分局及皇后區巡查隊合作，強化對緬街、王子街、羅斯福大道與凱辛納街等熱點區域的巡檢與通報。2024年，商改區共清洗人行道面積超過30萬平方呎，清除100處非法塗鴉與逾1萬張違規海報，顯著提升街區整潔度。

在市議員與市小企業局支持下，商改區首次推動街樹綠化項目，種植四棵街樹並安裝60個樹池護欄，並承諾定期維護周邊設施與環境。

社區活動方面，2024年假期期間「法拉盛玩具行動」募得逾1萬2000元與大量實物捐贈，發放超過1200件玩具予弱勢家庭；天景商城(Skyview)聖誕點燈與感謝清潔工人活動也延續了節慶社區凝聚力。

行銷與社區參與方面，商改區成功舉辦「法拉盛美食導覽」，吸引80多位訪客親臨體驗在地風味；社群媒體追蹤者從1萬人自然成長至1萬4000人，商改區強調此為無付費廣告下的真實成效。BID亦經營「Welcome to Flushing」網站，提供食住行資訊與社區優惠，並於利普曼廣場(Lippmann Plaza)固定舉辦周末音樂活動，持續擴大區域影響力。

在農曆新年促銷期間，商改區發放300份由本地商家提供的禮品，吸引逾3700名居民參與購物抽獎活動，每名中獎者獲500元禮品，成功帶動節慶經濟與商戶曝光。

BID亦參與市警109分局的「全國鄰里之夜」、皇后區區長辦公室主辦的北皇后就業博覽會等活動，推動區內就業與商家合作。

多位民選與政府代表出席大會，包括市議員黃敏儀幕僚長柯立人、市長辦公室社區事務局副局長顧雅明、市主計長代表朱蕾、皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)代表Shurn Anderson，以及州參議員劉醇逸辦公室代表宿瑋陸。