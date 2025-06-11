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寇頓和莊文怡頒發布碌首屆傑出男士獎 多人獲殊榮

記者胡聲橋╱紐約報導
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州眾議員寇頓和市議員莊文怡頒發傑出男士獎。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓和市議員莊文怡頒發傑出男士獎。(寇頓辦公室提供)

第47選區州眾議員寇頓(William Colton)和第43選區市議員莊文怡近日在布碌崙(布魯克林)班森賀舉辦了首屆「傑出男士獎」(Men of Distinction)頒獎活動，表彰那些通過奉獻和積極行動為布碌崙西南區做出貢獻的男士。

此次活動在位於布碌崙18大道8711號的義大利社區中心(FIAO’s Il Centro)舉行。活動聚焦布碌崙西南部那些默默無聞的英雄們，他們的無私奉獻使該地區成為一個安居樂業的好地方。獲獎者既代表了該地區的多樣性，也體現了他們各方面的成就。

寇頓辦公室表示，獲獎者包括華人社區服務中心(CASS)創始人羅添福博士和該中心的許多其他代表、布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢、海灣大道華商會會長李志波等華裔，以及其他各族裔的傑出男士代表。

「今天，我很高興能夠表彰我們社區中許多默默無聞的英雄。這些男士不僅為家人，也為鄰居和朋友辛勤工作。布碌崙西南部擁有如此多如此傑出的男士，是我們的幸運。正是他們維繫著我們社區的團結，成就了我們偉大的社區」。州眾議員寇頓說：「很多人想感謝我作為一名政客為社區所做的貢獻，但這正是我的職責所在。你們才是真正帶來改變的人。我認為行重於言。真正的變化是你們做到的，是你們所有人做到的，對此我們無比感激」。

市議員莊文怡說，這些受表彰的傑出男士在為社區抗爭奮鬥方面都有著出色的紀錄，他們在需要時提供資源，教育孩子，還做了其他更多事情。這次頒獎典禮表明，社區是一個多元文化的大熔爐，許多文化都擁有相似的價值觀，這使得社區更加團結。

布碌崙 眾議員 華人

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