「夏日免費餐食」27日回歸 18歲以下兒少受惠

由紐約市教育局(DOE)推出的「夏日免費餐食」計畫，將於本月27日回歸。(紐約市長辦公室提供)

為了確保學生們在暑假期間能享有充足的食物資源，也為仍須工作的父母減輕照顧孩子的壓力，市府將於本月開展免費的早、午餐派送，為炎炎夏日增添一些便利。

由紐約市教育局 (DOE)推出的「夏日免費餐食」計畫將於本月27日回歸，屆時，凡18歲及以下青少年無需事先登記、無需證件，均可在指定的市公立學校或社區中心領取；計畫將持續至8月29日。

根據計畫，教育局將於每日上午8時至上午9時15分供應早餐，並於上午11時至下午1時15分供應午餐。早餐選項包括牛奶、新鮮水果、麥片等，而午餐則有雞肉沙拉、吞拿魚卷餅等可供選擇，早午餐均提供素食選項。

鄰近皇后區華社的取餐點包括法拉盛圖書館(Flushing Library)，237中學，250(RFK)中學等；布碌崙 (布魯克林)則有威廉麥金利259中學(J.H.S. 259 William McKinley)，105小學等；位於曼哈頓華埠櫻桃街(Cherry St.)的雙文學校也在派送地點名單中。

同時，還有餐車在曼哈頓羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)、布碌崙展望公園(Prospect Park)、及布朗士區哈芬公園(Haffen Park)於每天上午10時起派送早午餐，周末派送至下午3時，周中則至4時。

欲查詢更多派餐地點及相關資訊，可前往官網schools.nyc.gov/school-life/food/summer-meals。紐約市府鼓勵家長與青少年多加利用此項資源，共享健康暑假。