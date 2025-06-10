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紐約市中國移民占11% 自認健康比例低

記者曹馨元／紐約報導
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根據報告，中國為紐約市第二大移民來源國，占紐約居民數量的11%。(記者曹馨元／攝影)
根據報告，中國為紐約市第二大移民來源國，占紐約居民數量的11%。(記者曹馨元／攝影)

6月為「移民傳統月(Immigrant Heritage Month)」，市衛生局近日發布移民健康研究報告，指出移民的平均壽命高出本地出生居民3.6歲，而數十萬祖籍國為中國的紐約居民，則是自我認為「健康」比例較低的移民群體。

這份84頁的報告從社會經濟狀況、居住情況、身心健康等多個方面，詳細梳理了紐約市逾300萬移民的現狀。報告指出，紐約市移民社群展現多項健康優勢，如移民的平均壽命為83.5歲，遠高出本地出生居民的79.9歲；而移民群體中吸菸者比率為7%，低於本地出生居民的11%。

同時，報告也通過數據說明，移民為紐約市公共衛生體系做出重要貢獻。約30%的移民從事服務業，其中包含大量社會服務與醫療支援工作，直接支持紐約市居民的福祉；而移民在本市醫療從業人員及技術職位中也占比高達47%。

根據報告，中國為紐約市第二大移民來源國，占紐約居民數量的11%。在全市前十大移民來源國中，中國移民英語能力「不太流利」的比例最高，達到78%；中國移民的受教育程度也相對較低，僅有24%獲得大學學位，35%獲得高中學位，41%為高中以下學位。

健康方面，中國移民的飲食習慣較好，96%居民的餐食中都包含更高比率的蔬菜與水果，但運動習慣卻有所不及，僅59%中國移民參與健身活動。此外，中國移民接受癌症篩查的比例較低，而癌症也是中國移民群體中致死率最高的疾病，其次為心臟類疾病與腦血管疾病。

儘管中國移民自我評價為「健康」的比例較低，在各大移民族群中位列第十；但中國移民糖尿病、高血壓的疾病發病率都不高，分別僅有9%與23%，遠低於移民族群平均值。

紐約市衛生局強調，目前，尚無法全面掌握所有移民群體的健康狀況，特別是小型族群、新移民以及在美受歧視族裔；而自2022年春季至2025年1月，有近23萬名新移民自美墨邊境湧入，對市府與社區的健康服務體系帶來更大挑戰。

移民 紐約市 癌症

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