州府藝術補助26日截止 金兌錫座談助申請

阿德勒表示，NYSCA今年預算高達1億6000萬元，所有申請案將交由州內藝術專家組成的評審團審查。(記者尤昱程╱攝影)

紐約州 藝術委員會(NYSCA)2026財政年度藝術補助現已開放申請，截止日期為本月26日(周四)。申請人可獲得最高4萬9500元資助，對象包括個人藝術創作者與非營利文化機構。為協助華人社區掌握申請流程與條件，力行社區商業服務中心與法拉盛 勞工家庭協會於8日舉辦說明會，數十位民眾參與。

活動由州眾議員 金兌錫主持，並邀請紐約州藝術委員會幕僚長阿德勒(Abby Adler)與法拉盛市政廳執行總監寇達克(Ellen Kodadek)到場說明資助內容與流程。

金兌錫表示，紐約州是全美首個設有官方再補助制度的州，但許多移民社區中的藝術家與團體對此仍不熟悉。他說，「這筆資金的目的是支持在地創作，讓年輕創作者與小型機構有機會從社區走向主流，成為整個藝術生態系的一環。」

NYSCA本輪補助共分三大類，包括機構營運與專案資金、個人創作者創作補助，以及如駐地藝術家計畫等特別專案。非營利機構申請金額介於1萬至4萬9500元之間，申請資格包括2024年度營運預算達2萬元以上、為501(c)(3)註冊組織，並完成紐約州財務系統(SFS)登錄。

個人藝術家則可申請每案1萬元創作補助，條件為年滿18歲、具紐約州居住證明與創作經歷。需透過具州府認可資格的「財務代理機構」(fiscal sponsor)協助申請，若代理機構尚未完成登錄程序，也可在截止日前加速處理。

法拉盛市政廳作為NYSCA在皇后區的再補助機構，專為年預算不超過25萬元的小型藝術團體提供地方性資助。寇達克表示，下一輪再補助計畫將於秋季開放申請，市政廳屆時也會舉辦多場社區說明會，並提供普通話輔導服務。

主辦單位提醒，有意申請者應儘早準備項目內容與合作夥伴，以免錯過期限。完整申請指引可至州藝術委員會網站查詢，網址arts.ny.gov/FY2026OpportunityGuidelines。