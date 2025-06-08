我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州少女挑戰TikTok「噴劑吸嗅」心臟驟停猝逝

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

兩周內第二人 皇后區尋庇護學生移民法庭被捕

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名正在申請庇護的皇后區高中生，於4日在移民法庭出席聽證會時，遭移民與海關執法局(ICE)拘留。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達╱攝影)
一名正在申請庇護的皇后區高中生，於4日在移民法庭出席聽證會時，遭移民與海關執法局(ICE)拘留。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達╱攝影)

一名正在申請庇護的皇后區高中生，於4日在移民法庭出席聽證會時，遭聯邦移民與海關執法局(ICE)拘留。這名不願透露姓名的高中生是川普政府執政以來，第二名遭ICE拘捕的紐約公立學校學生。

市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)6日證實，這名被拘捕的學生在皇后區克里夫蘭高中(Grover Cleveland High School)就讀11年級，依程序出席庇護聽證會時被ICE帶走。

吉納里斯(Mike Gianaris)與州眾議員瓦爾德斯(Claire Valdez)也表示，他們接獲該校校長通報後得知此事，而這名學生自被拘捕以來便與家人失聯。吉納里斯透露，學生家屬目前「極度恐懼，選擇保持低調」，而校方與民選官員正積極設法掌握更多訊息。

瓦爾德斯則痛批事件「駭人聽聞」；「這是我的社區、我的鄰居，如今這樣的事在全市乃至全州各地發生，這種行徑已超越暴力的範疇。」

在這名學生遭ICE拘捕前兩周的5月21日，布朗士區公校高中生迪倫也同樣在法庭出席聽證會時被ICE帶走，目前仍被押賓州。

市長亞當斯(Eric Adams)辦公室對於再次有青少年在政府設施內遭逮捕一事表達震驚，發言人諾桑丘克(Zachary Nosanchuk)透過聲明指出，「正如市長多次強調，當人們因恐懼而不敢使用公共資源、甚至不敢前往法院應訊時，我們的城市就變得更加不安全」。

布碌崙(布魯克林)第20區學委趙愷文表示，盡管他並不支持非法移民，但也不認為可以因此剝奪孩子受教育的權利，「如果孩子很小來到美國，一直在這裡長大，把這樣的孩子遣送回去，不是一個很合理的作法。」

皇后區第25區學委周亦東也認為，ICE的作法不太公平，「這些人可能是非法進來的，但是他們也在尋求合法的方式留下來」。曾任紐約公校教師的周亦東也指出，無論身分，全民高質量教育惠及的是整個社會，「如果你不教育他們，他們很多時候只能做非法的事情。」

ICE 非法移民 皇后區

上一則

台灣藝術家個展 用編織藝術講歷史

下一則

MTA取消旅遊套票優惠 華人乘客知道時已結束…覺得失望
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

ICE突襲抓無證客 洛市中心遭圍堵

ICE突襲抓無證客 洛市中心遭圍堵
9歲童當庭被拘 迫與父分離 被送千里外等待遣返

9歲童當庭被拘 迫與父分離 被送千里外等待遣返
加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚
涉布碌崙、史島和皇后區多起盜竊 華男落網

涉布碌崙、史島和皇后區多起盜竊 華男落網

熱門新聞

位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36
國會眾議員納德勒的辦公室遭國土安全部警察闖入，一名職員被上銬。圖為納德勒此前在曼哈頓華埠參加活動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

藏匿騷亂者？國安部警察闖曼哈頓國會議員辦公室抓職員

2025-06-02 07:33
32大道與法靈頓街(Farrington Street)交界處一輛車的擋風玻璃遭子彈擊中，當場碎裂。(記者高雲兒╱攝影)

10嫌清晨闖紐約華人修車廠竊豪車 警匪追逐像電影 2落網

2025-06-06 14:55

超人氣

更多 >
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法