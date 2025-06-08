兩周內第二人 皇后區尋庇護學生移民法庭被捕

一名正在申請庇護的皇后區高中生，於4日在移民法庭出席聽證會時，遭移民與海關執法局(ICE)拘留。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達╱攝影)

一名正在申請庇護的皇后區 高中生，於4日在移民法庭出席聽證會時，遭聯邦移民與海關執法局(ICE )拘留。這名不願透露姓名的高中生是川普政府執政以來，第二名遭ICE拘捕的紐約公立學校學生。

市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)6日證實，這名被拘捕的學生在皇后區克里夫蘭高中(Grover Cleveland High School)就讀11年級，依程序出席庇護聽證會時被ICE帶走。

吉納里斯(Mike Gianaris)與州眾議員瓦爾德斯(Claire Valdez)也表示，他們接獲該校校長通報後得知此事，而這名學生自被拘捕以來便與家人失聯。吉納里斯透露，學生家屬目前「極度恐懼，選擇保持低調」，而校方與民選官員正積極設法掌握更多訊息。

瓦爾德斯則痛批事件「駭人聽聞」；「這是我的社區、我的鄰居，如今這樣的事在全市乃至全州各地發生，這種行徑已超越暴力的範疇。」

在這名學生遭ICE拘捕前兩周的5月21日，布朗士區公校高中生迪倫也同樣在法庭出席聽證會時被ICE帶走，目前仍被押賓州。

市長亞當斯(Eric Adams)辦公室對於再次有青少年在政府設施內遭逮捕一事表達震驚，發言人諾桑丘克(Zachary Nosanchuk)透過聲明指出，「正如市長多次強調，當人們因恐懼而不敢使用公共資源、甚至不敢前往法院應訊時，我們的城市就變得更加不安全」。

布碌崙(布魯克林)第20區學委趙愷文表示，盡管他並不支持非法移民 ，但也不認為可以因此剝奪孩子受教育的權利，「如果孩子很小來到美國，一直在這裡長大，把這樣的孩子遣送回去，不是一個很合理的作法。」

皇后區第25區學委周亦東也認為，ICE的作法不太公平，「這些人可能是非法進來的，但是他們也在尋求合法的方式留下來」。曾任紐約公校教師的周亦東也指出，無論身分，全民高質量教育惠及的是整個社會，「如果你不教育他們，他們很多時候只能做非法的事情。」