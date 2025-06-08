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詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

停車咪表遭貼詐騙二維碼 市交通局警告勿掃描付款

記者范航瑜╱紐約報導
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有不法份子在咪表上非法張貼帶有二維碼的貼紙，誘導用戶掃碼進入第三方網站，並輸入信用卡資訊。(市交通局提供)
有不法份子在咪表上非法張貼帶有二維碼的貼紙，誘導用戶掃碼進入第三方網站，並輸入信用卡資訊。(市交通局提供)

紐約市交通局(NYC DOT)發布消費者警示，提醒市民提防停車咪表(parking meter)詐騙行為。局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，已有不法份子在咪表上非法張貼帶有二維碼的貼紙，誘導用戶掃碼進入第三方網站，並輸入信用卡資訊。

交通局強調，這些二維碼為詐騙手段，民眾切勿掃描或透過該連結輸入任何付款資料。目前市內唯一合法的停車付款方式，僅限於官方的ParkNYC手機應用程式，或是使用實體的ParkNYC咪表。

目前，交通局已透過ParkNYC應用程式向用戶發送警示訊息，並啟動全市咪表全面檢查行動，移除所有非法張貼的貼紙或可疑訊息。若民眾在咪表上發現QR碼貼紙，應撕除並立即通報ParkNYC，電話為(800)428-4027，或電郵至[email protected]。若懷疑已受騙，應立刻聯絡信用卡公司或銀行，並報警處理。

自去年9月起，市交通局已在紐約市推行新的「按車牌收費」系統。駕駛者停車後，須在數位化咪表輸入車牌號碼進行繳費，無需再將紙本收據置於車內，有助於減少紙張浪費並提升管理效率。

目前紐約市各地停車費率依地區與用途而異。華埠在內的中城核心與下城地區(M1區)每小時收費5.50元，曼哈頓96街以南地區(M2區)為5元，96街至110街之間(M3區)為3元。其他商業區如布碌崙(布魯克林)市中心、法拉盛與牙買加等地則為每小時2.50元。

針對駕駛者的詐騙手段近來層出不窮，類似的還有E-ZPass和繳費詐騙等，謊稱受害者的E-ZPass系統欠費，或是稱未繳納堵車費/路橋費，誘使受害者點擊釣魚連結，對象多為居住在紐約與新澤西地區的駕駛人。

紐約市 E-ZPass 堵車費

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