社區健康諮詢日 6/12推廣器捐與長者醫療

12日舉辦的「耆樂融融社區健康諮詢日」活動，將有健康講座、免費血壓血糖量測。(記者馬璿╱攝影)

非營利組織「LiveONNY」將與民選官員和多個社區組織，在12日(周四)於布碌崙(布魯克林)角聲福音中心舉辦「耆樂融融社區健康諮詢日」。活動除將會有健康講座、免費血壓血糖 量測、資源分享之外，也將派發與多項禮品的抽獎環節。活動為免費開放予大眾，無需提前報名或註冊。

活動將從上午10時至下午1時在7504海灣大道(Bay Parkway)舉行，LiveONNY社區教育聯絡員李悄穎(Charis Li)表示，活動當天的講座包含百康仁德內科醫師潘展豪(Brian Poon)帶來的「高血壓、高膽固醇、糖尿病患者的飲食計畫」座談，以及與紐約州 華人社區器官移植相關的資訊與數據。

她指出，2023年該組織統計紐約州共有12.7%的亞裔 人口，但亞裔器官捐贈者卻僅有5.6%，成功藉手術受贈的患者則是10.4%，展現捐贈與受贈者不成比例的問題，組織希望透過講座拓展民眾對器官捐贈的認知。

此外，紐約大學朗格尼醫院將提供由護理師執行的免費血糖與血壓檢測，若檢測出指數有異常將轉介至機構諮詢。而如百人會(Committee of 100)、必達白安與亞美醫師協會(CAIPA)等組織都將分別提供反對仇亞犯罪、社區法律資訊與醫療資源等相關訊息。活動也將抽出如咖啡機、濾水器等獎品，鼓勵民眾前來。

記者會現場州參議員陳學理(Steve Chan)副幕僚長劉雅明、市議員莊文怡(Susan Zhuang)副幕僚長黃美貞，以及協辦組織如紐約大學朗格尼醫院、必達白安律師事務所、松柏之家社區服務中心、Senior Whole Health、百人會、飛達利斯健保(Fidelis Care)、Health First、華興多元文化中心、真愛護理(True Care)、亞美醫師協會皆參與。