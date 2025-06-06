市府：明年學校預算不減 編1.28億穩定經費

紐約市長亞當斯(左二)與市教育總監羅莫斯(中間藍衣者)宣布，市府對於公立學校的預算將至少維持去年水平，不會因學生人數變動而遭刪減。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)與市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)於4日晚間宣布，市府對於公立學校的預算將至少維持去年水平，不會因學生人數變動而遭刪減；根據估算，此項穩定預算方案將耗資約1億2800萬元。

市府承諾，基礎預算資金將保證發放給全市各校校長，以穩定校方運作與教學品質，即使該校預計出現入學人數下滑的情況也不例外。不過，市教育局(DOE)也表示，若實際就讀人數大幅低於預期，不排除在學年中進行預算回收。

盡管疫情 期間，全市學校曾面臨嚴重的學生流失，近期新生入學情況已有所回穩，部分原因是由於大量移民學生的湧入。

亞當斯表示，「強大的城市始於強大的學校。我們投入這筆資金，是為了讓校長們能安心規畫，學生能夠持續學習與成長」。而羅莫斯也強調，穩定預算是學生成功的關鍵之一，「這筆資金將在不確定的時代，幫助學生、教職員與家庭穩定前行，確保每所學校能提供必要的資源與機會」。

此項「預算不減」(Hold Harmless)政策始於仰賴聯邦資金紓困的新冠疫情期間。然而隨著各校在疫情後陸續推動新課程、增聘教職員，市府也面臨了來自各方的壓力，要求繼續維持疫情期間的經費水準。

不過，這一承諾也正面臨多重挑戰；今年春季，州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會對公立教育資金公式進行調整，導致紐約市比原本預期少拿到3億1400元州教育撥款。同時，川普政府反覆透露出聯邦層面削減教育資金、甚至解散教育部的訊息，為教育經費增加更多不確定性。

市教育局將於短時間內陸續發布學校預算初案，各學區主管將與校長合作，處理相關問題與調整需求；市府表示，將特別在移民、特殊教育與多語言學習方面持續強化資源分配，確保教育機會均等。