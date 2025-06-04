我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

張艾琳醫師主講：關愛眼科健康 守護您的眼睛視力

紐約訊
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

作為人類最重要的感官之一，眼睛健康成為不可忽視的課題。從老花眼、乾眼症到白內障、青光眼，這些常見眼疾可能悄悄影響生活品質，甚至威脅視力。為幫助民眾掌握眼科知識，世界日報紐約長老會皇后醫院(NYPQ)持續第五年合作推出線上健康講座，最新一期「乾眼？白內障？青光眼？到底什麼情況下該去看眼科醫生？」已於16日上線，由威爾康奈爾醫學院眼科副教授張艾琳醫師主講，深入解析眼部疾病的成因、症狀與治療對策，助您及早守護「看見」的力量。歡迎至世界新聞網(worldjournal.com)活動頻道或YouTube免費觀看，為自己和家人的視力健康把關。以下為本期影片摘要：

隨著年齡增長，我們的眼睛開始經歷一系列微妙卻不可忽視的變化。你可能發現看近物越來越費勁，尤其在閱讀或看手機時需要不斷調整距離——這可能是老花眼的表現，通常在40歲後開始出現。你也可能感到眼睛乾澀、刺痛，甚至有灼熱感，這些症狀常見於乾眼症。當你發現視線變得模糊、看燈光時出現光暈或眩光，尤其在夜間更明顯，那就要警惕可能預示著患白內障。這種眼疾會讓視野像罩上一層霧，若不及時治療可發展至失明。更隱密的是青光眼，它被稱為“視力小偷”，早期幾乎無症狀，但一旦出現週邊視野縮小或眼壓升高，視神經很可能已受損，且無法逆轉。還有一種常見但嚴重的眼疾是老年黃斑病變，它主要損害中央視力，常表現為看東西變形、中間有暗影或黑點，嚴重時甚至無法辨識人臉。儘管這些眼部疾病各不相同，卻都可能在中老年階段逐步出現，對生活品質和獨立性造成極大影響。幸運的是，大多數眼疾若能及早發現並處理，可以有效延緩進程，甚至維持長久的良好視力。定期檢查、了解症狀、採取科學護理，就是為自己也為家人守住「看見」的力量。

紐約長老會皇后醫院眼科中心位新鮮草原。我們擁有專業的眼科醫療護理團隊，運用全球領先的診療與手術技術，在皇后區為您提供世界一流的眼科醫療服務。我們提供一般/綜合眼科檢查，並專治白內障、青光眼、視網膜與角膜疾病，包括可矯正散光並可減少或消除手術後對眼鏡的需求的優質人工晶狀體植入。眼科中心的醫生在威爾康奈爾醫學院擔任學術職務，並配合使用紐約長老會醫療網的世界一流資源，確保民眾在家附近獲得最先進的醫療護理。如需預約，請撥打(718)661-8800或聯絡社區健康發展部(718)670-1178以了解更多資訊。

世界日報作為社區的橋梁，不僅為讀者提供實時的新聞報導，還不斷透過創新方式推廣健康資訊，幫助華人社區建立健康生活方式。長期與紐約長老會皇后醫院合作的線上健康講座，旨在讓更多居民能在家中便捷地獲取專業的健康資訊。主題圍繞在民眾最為關注的日常健康議題，並針對不同的醫學科目作深入解析。欲觀看張醫師的健康講座影片，請至網址：bit.ly/2025nypq05，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取$25Amazon電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。

本期講座由威爾康奈爾醫學院眼科副教授張艾琳醫師主講。
本期講座由威爾康奈爾醫學院眼科副教授張艾琳醫師主講。

紐約長老會皇后醫院 世界日報 世界新聞網

上一則

州議員籲擴大老年、殘障租稅減免計畫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

醫藥／免疫療法副作用 損傷視力

醫藥／免疫療法副作用 損傷視力
杜濤眼科中心 矯正兒童近視權威

杜濤眼科中心 矯正兒童近視權威
關愛眼科健康：守護您的眼睛視力

關愛眼科健康：守護您的眼睛視力
杜濤眼科中心矯正兒童近視權威 置備最先進精準測量眼軸儀器

杜濤眼科中心矯正兒童近視權威 置備最先進精準測量眼軸儀器

熱門新聞

多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28
2025年首次觀賞曼哈頓懸日的機會將出現在本周三與周四的傍晚。（美聯社）

2025曼哈頓懸日時程表來了…錯過今夏 再等大半年

2025-05-27 13:30

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘