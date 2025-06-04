張艾琳醫師主講：關愛眼科健康 守護您的眼睛視力

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

作為人類最重要的感官之一，眼睛健康成為不可忽視的課題。從老花眼、乾眼症到白內障、青光眼，這些常見眼疾可能悄悄影響生活品質，甚至威脅視力。為幫助民眾掌握眼科知識，世界日報 與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)持續第五年合作推出線上健康講座，最新一期「乾眼？白內障？青光眼？到底什麼情況下該去看眼科醫生？」已於16日上線，由威爾康奈爾醫學院眼科副教授張艾琳醫師主講，深入解析眼部疾病的成因、症狀與治療對策，助您及早守護「看見」的力量。歡迎至世界新聞網 (worldjournal.com)活動頻道或YouTube免費觀看，為自己和家人的視力健康把關。以下為本期影片摘要：

隨著年齡增長，我們的眼睛開始經歷一系列微妙卻不可忽視的變化。你可能發現看近物越來越費勁，尤其在閱讀或看手機時需要不斷調整距離——這可能是老花眼的表現，通常在40歲後開始出現。你也可能感到眼睛乾澀、刺痛，甚至有灼熱感，這些症狀常見於乾眼症。當你發現視線變得模糊、看燈光時出現光暈或眩光，尤其在夜間更明顯，那就要警惕可能預示著患白內障。這種眼疾會讓視野像罩上一層霧，若不及時治療可發展至失明。更隱密的是青光眼，它被稱為“視力小偷”，早期幾乎無症狀，但一旦出現週邊視野縮小或眼壓升高，視神經很可能已受損，且無法逆轉。還有一種常見但嚴重的眼疾是老年黃斑病變，它主要損害中央視力，常表現為看東西變形、中間有暗影或黑點，嚴重時甚至無法辨識人臉。儘管這些眼部疾病各不相同，卻都可能在中老年階段逐步出現，對生活品質和獨立性造成極大影響。幸運的是，大多數眼疾若能及早發現並處理，可以有效延緩進程，甚至維持長久的良好視力。定期檢查、了解症狀、採取科學護理，就是為自己也為家人守住「看見」的力量。

紐約長老會皇后醫院眼科中心位新鮮草原。我們擁有專業的眼科醫療護理團隊，運用全球領先的診療與手術技術，在皇后區為您提供世界一流的眼科醫療服務。我們提供一般/綜合眼科檢查，並專治白內障、青光眼、視網膜與角膜疾病，包括可矯正散光並可減少或消除手術後對眼鏡的需求的優質人工晶狀體植入。眼科中心的醫生在威爾康奈爾醫學院擔任學術職務，並配合使用紐約長老會醫療網的世界一流資源，確保民眾在家附近獲得最先進的醫療護理。如需預約，請撥打(718)661-8800或聯絡社區健康發展部(718)670-1178以了解更多資訊。