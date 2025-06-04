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平均壽命81.3歲 皇后區居民福祉評比全市之冠

記者高雲兒／紐約報導
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皇后區於紐約市五大行政區中脫穎而出，獲得「人類發展指數」7.73分。圖為長島市。(記者劉梓祁／攝影)
皇后區於紐約市五大行政區中脫穎而出，獲得「人類發展指數」7.73分。圖為長島市。(記者劉梓祁／攝影)

據非營利研究機構「美國衡量指數」（Measure of America）發布的最新報告，皇后區在紐約市五大區中脫穎而出，獲得「人類發展指數」(American Human Development Index)7.73分，為全市唯一突破7分的地區，顯示其在健康、教育與生活水準等方面的整體福祉居全市之冠。

這份報告透過該機構的資料與地圖平台公布，「人類發展指數」是一項綜合評分系統，參考指標包括居民的平均壽命、教育程度與個人收入，分數範圍為1至10分。分數越高，代表居民的生活條件、受教育程度與健康水準越佳。

皇后區的平均壽命達81.3歲，高居五區之首，優於布朗士的80.7歲、曼哈頓的79.9歲、布碌崙(布魯克林)的78.8歲與史泰登島的78.5歲。報告指出，皇后區內如長島市、陽邊與木邊等社區的居民壽命近年來明顯延長，是提升整體健康指標的主要推手。

在教育方面，皇后區表現同樣亮眼，獲得教育指數7.8分。該指數考察兩大面向：一是三至24歲居民的學校在學率，二是25歲以上成人的最高學歷達成率。皇后區在這兩方面皆居領先地位，遠高於全市平均。

更令人矚目的是，皇后區的公立高中畢業率達90.5%，為五大區最高，略勝史坦頓島的89.6%。此外，高中畢業生在畢業六個月內繼續就讀大學或其他高等教育機構的比例達71.1%，顯示出該區教育體系在升學輔導與學生延續學習方面成效卓著。

然而，皇后區並非在所有面向都居首位。報告指出，其居民的個人年收入中位數為4萬6200美元，雖高於布朗士的3萬4900元，但仍低於曼哈頓的7萬6800元、史島的5萬8300元與布碌崙的5萬1600元。

在人口密度方面，皇后區每平方英里的居民數約為2萬900人，排名全市倒數第二。儘管皇后區擁有超過225萬居民，僅次於布碌崙的256萬，但因地理面積廣闊，人口分布較為平均，使其密度遠低於曼哈頓的每平方哩7萬居民。

皇后區 布碌崙 曼哈頓

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