亞潮萌論壇 余燕志、葉凌霞談政見

亞潮萌布碌崙8大道舉辦論壇，邀請四名參選人闡述見解和主張。(記者胡聲橋╱攝影)

亞潮萌(Asian Wave Alliance)近日在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦論壇，邀請四名參選人就一些熱點問題闡述自己的見解和主張。論壇由亞潮萌主席朱雅婷(Yiatin Chu)主持，選區包括部分日落公園地段的市議會第38選區參選人葉凌霞(Ling Ye)、選區包括曼哈頓 華埠的市議會第一選區參選人余燕志(Eric Yu)，以及市議會第47選區參選人George Sarantopoulos和參選布碌崙區區長的Khari Edwards參加了這次論壇。

可負擔住房

對於可負擔住房，余燕志認為消除語言障礙，方便申請是一個非常現實的問題。他說華埠有不少出租房，但都很老舊，也不安全。他會尋求在政府擁有的地塊(city parcel)上建更多可負擔住房，讓低收入群體優先入住，尤其是老年人。余燕志舉例說，華埠街有一塊地屬於市環保局(DEP)，現在卻用於存放卡車，他認為這塊地就可以出售並改建為可負擔住房。

葉凌霞認為房源少是可負擔住房最主要的問題，她會盡一切努力增加可負擔住房供應量，包括與政府部門和房地產開發商協調。她還認為布碌崙目前地稅太高，要給小房東減稅。

亞潮萌主席朱雅婷(右一 )主持參選人論壇。(記者胡聲橋╱攝影)

租房紛爭處理

葉凌霞認為，保護租戶沒有錯，照顧勞工也沒有錯，但不應該讓租戶與房東、租戶與租戶對立起來。市府的政策不應該顧此失彼，比如通過讓驅逐不交租房客變得極其困難的法律的同時，卻不考慮小房東的利益。她認為應該推動住房券政策，讓小房東有穩定的收入，讓小房東和租戶雙贏。

余燕志認為法律要合理，法律一定要建立在現實的基礎上。要公平對待小房東和租戶，在給租戶更多權利的同時，也要照顧小業主的利益。他還舉例說，在皇后區和曼哈頓，市政府在人行道植樹，這是好事，但市政府卻期待房屋業主對這些行道樹進行維護，他認為這是欠考慮的。

曼哈頓堵車費

作為大都會運輸署(MTA )的雇員，余燕志說，雖然他同意MTA的許多措施，但卻百分百反對堵車費，堵車費實在太過分了。余燕志介紹，MTA的經費來源包括房地產交易稅、網路銷售費、手機費、甚至汽油費，MTA收取各種過橋過路費，有聯邦政府的補貼，現在還要收取堵車費是不應該的。他認為曼哈頓雖然有交通堵塞問題，收取堵車費會降低城市的活力。

葉凌霞說，當初因為收取堵車費推遲，MTA就宣布推遲基建項目，包括8000萬元的電梯項目，她質問MTA真需要這個項目嗎？MTA的經費是否花得有效率？如果堵車費也用完了，MTA會怎麼辦？

市議員參選人葉凌霞(右二)和余燕志(左二)在亞潮萌舉辦的論壇會上闡述政見。(記者胡聲橋╱攝影)

五大區建監獄？

余燕志堅決反對在五大區的每個區修建監獄，他認為監獄的問題在於透明度和管理。位於五大區的監獄會對社區構成風險，越獄的囚犯對到社區作亂。雖然警察和監獄可以封鎖街區，搜查每間公寓，但這樣做對社區造成的影響太大。葉凌霞說，在社區修建監獄必須與社區協商，充分聽取社區的意見。她還想知道監獄工作人員對於監獄建在社區的想法。

教育與升學

葉凌霞和余燕志都支持特殊高中入學考試和資優班，希望為社區提供最優質的教育。余燕志強調，對於任何想上進的學生都應該為其提供相應計畫，讓他們發展興趣，取得佳績。同時不能讓任何學生掉隊，他希望這些計畫是透明的，對所有學生是公平的。

對於即將到來的選舉，兩名參選人都充滿信心。余燕志表示，與選民的攀談讓他感覺人們並不高興，政府沒有拿出讓選民滿意的措施，比如堵車費、高犯罪率，以及生活質量問題。他認為自己能給予選民更好的選擇。

葉凌霞坦言自己目前在競選中處於下風，她認為自己最大的挑戰是知名度低。不過她說自己和團隊做得很好，她們把海報貼到選區的每個角落，去敲門和出席各種活動，現在人們開始認識她了。她說自己和義工與各族裔選民聯繫，而不僅僅是亞太裔群體。有一次在4大道，一名西語裔人說要給她投票，這讓她覺得自己會贏。