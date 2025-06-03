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紀念社區領袖 法拉盛命名「歐梅利街」 孟昭文、黃敏儀揭牌

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市議員黃敏儀(Sandra Ung)在32大道與友聯街交口舉辦揭牌儀式，正式將32大道命名為「歐梅利街」(Arthur O’Meally Place)。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市議員黃敏儀(Sandra Ung)在32大道與友聯街交口舉辦揭牌儀式，正式將32大道命名為「歐梅利街」(Arthur O’Meally Place)。(記者高雲兒╱攝影)

為表彰已故社區領袖歐梅利(Arthur O'Meally)對法拉盛社區的深厚貢獻，紐約市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日在32大道與友聯街交口舉辦揭牌儀式，將32大道命名為「歐梅利街」(Arthur O'Meally Place)，儀式現場雲集政界與社區代表，包括聯邦眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀及歐梅利的家人、親友與社區居民，共同緬懷這位以行動改變社區的平凡英雄。

歐梅利的遺孀感謝各界對丈夫的肯定。(記者高雲兒╱攝影)
歐梅利的遺孀感謝各界對丈夫的肯定。(記者高雲兒╱攝影)

歐梅利自1976年定居法拉盛後，即投身各項社區事務。他是北法拉盛公民協會早期成員，曾擔任青少年足球隊教練、皇后區歷史學會副會長與收藏委員會主席，並多次帶頭清理荒廢墓園。他是紐約市首批完成樹木普查訓練的志工之一，獲得剪枝認證後，每周主動修剪社區樹木。

孟昭文、劉醇逸和黃敏儀表示，歐梅利夫婦多年來始終如一地關心社區，是真正身體力行參與歷史、服務鄰里的榜樣，「歐梅利周末會自己開車四處巡邏修剪樹枝，只因為他希望社區的停車標誌不被遮擋。我們從沒有被樹枝擋住的標誌，只因為他一直默默在做這件事。」劉醇逸還特別感謝市議員黃敏儀推動相關法案，讓這項命名最終得以實現。

歐梅利的遺孀也在現場簡短致詞，感謝各界對丈夫的肯定。她提到，有來自賓州、波士頓、新澤西、北卡羅來納州等全美各地的親友出席，讓她倍感溫馨，「歐梅利做的每一件事，都是因為他在乎這個社區」。

歐梅利的孫女表示，爺爺是她「最好的朋友」，小時候常常跟著他在法拉盛散步，雖然當時抱怨走太久，現在才明白，爺爺是在用這些散步告訴她什麼是家庭、歷史與責任。她說：「他讓我認識這個社區的每一棵樹、每一條街，還有我們來自哪裡。今天，這條街以他為名，是再自然不過的事。」

儀式現場雲集政界與社區代表，包括聯邦眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀及...
儀式現場雲集政界與社區代表，包括聯邦眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀及歐梅利的家人、親友與社區居民。(記者高雲兒╱攝影)
歐梅利的孫女表示，爺爺是她「最好的朋友」。(記者高雲兒╱攝影)
歐梅利的孫女表示，爺爺是她「最好的朋友」。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 紐約市 孟昭文

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