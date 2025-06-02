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多數市長參選人 籲保留特高考

記者曹馨元╱紐約報導
即將迎來初選的紐約市長選舉中，絕大多數參選人表示將保留SHSAT。(本報檔案照)
即將迎來初選的紐約市長選舉中，絕大多數參選人表示將保留SHSAT。(本報檔案照)

紐約市的高中入學程序向來以複雜著稱，而其中華人社區最為關注的特殊高中入學考試(SHSAT)，也常被視為地方政治角力的重要籌碼。即將迎來初選的紐約市長選舉，絕大多數參選人表示將保留特高考，但同時呼籲擴大特殊高中名額。

特殊高中以篩選制、優質教育聞名，卻也因校內各族裔學生占比差距過大而備受詬病。去年，近2萬6000名學生參加了特高考，約4000人獲得特殊高中錄取；而在錄取者中，僅12%為非洲裔及西語裔學生。如何解決優質教育資源的稀缺性，也成為各政客關注的話題。

尋求連任的現任市長亞當斯(Eric Adams)認為，應對措施應是進一步強化學生分類，並在歷來資源不足的社區推動增設更多加速班。

前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，他認為解決特殊高中名額緊缺的最好辦法是打造更多優質學校，而非降低錄取標準。

市主計長蘭德(Brad Lander)也指出，市府必須在每一個社區都設立優質學校，且這些學校的學生應當從全市各初中表現最優異的學生中錄取，擴大優質教育資源的覆蓋面。

前市主計長斯靜格(Scott Stringer)發表了類似的加設優質學校主張，並支持繼續使用特高考作為特殊高中錄取標準，「我們不能讓有才華的孩子被埋沒」。

身為布朗士科學高中(Bronx Science)校友，州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)則指出，紐約市的公立學校系統種族隔離嚴重，而特殊高中制度正是其中一個縮影。他主張在全市小學及初中推行改革，促進種族及多元背景學生的融合；並認為需對特高考進行獨立分析，評估考試是否存在性別與族裔偏見。

獨立參選人華登(Jim Walden)堅定聲援特高考，並認為這樣的考試機制應是篩選學生的統一方法；他指出，教育的公平性應該體現在幫助弱勢學生更好地準備考試，而不是取消篩選性考試，「我將通過在貧困社區增加資優課程、提高對SHSAT的認知和準備，以及將特殊高中的數量增加一倍，來為學生增加機會」。

特殊高中 高考 紐約市

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