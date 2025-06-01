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布碌崙8大道華人賭檔 深夜濺血

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙8大道的華人賭檔於30日晚間發生血案，兩名華男疑在賭局上發生爭執，其中一名男子便持刀砍向對方，導致其渾身血跡逃出賭檔外，目前無生命危險。(社區人士提供)
布碌崙8大道的華人賭檔於30日晚間發生血案，兩名華男疑在賭局上發生爭執，其中一名男子便持刀砍向對方，導致其渾身血跡逃出賭檔外，目前無生命危險。(社區人士提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華人賭檔於30日晚間發生血案，兩名華男疑在賭局上發生爭執，其中一名男子便持刀砍向對方，導致其渾身血跡逃出賭檔外，造成兩人受傷，但目前都無生命危險。然而，賭檔問題在社區內已經不是新聞，過去也曾因糾紛發生鬥毆、搶劫甚至槍擊事件，難免讓外界對社區產生負面印象。

市警局72分局於當日晚間11時46分接獲報案，指出58街729號有兩名華裔男子受傷，雖並未透露傷者是否為賭客，但警方到場後發現該址為一非法賭檔。在該賭檔外警方發現一名全身是血的華人男子，以及在賭檔內的另一名受傷男子。

警方表示，一名53歲男子遭砍傷脖頸，一度陷入緊急情況，但目前已無生命危險；另一名同為53歲的男子則是遭砍傷頭部，目前狀況穩定。警方並未透露案情，不過一說法為當時有多名客人正在賭錢，兩名傷者疑似因在賭局上發生爭執，其中一名華男從該住宅改建的賭檔廚房內拿出刀子砍向對方，導致後者無法閃避而身中數刀。但也有熟悉該賭場人士的社區民眾指出另一說法，其中一名傷者為上前勸架的旁觀客人。

案發後傷者已被送往紐約大學朗格尼醫院，根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見警方將擔架抬出地下室。目前72分局仍在調查該案，但截至5月31日尚未有人遭逮捕，警方也尚未回覆置評請求。現場目擊者提供的照片也可見一名男子手掩著頭部，白色T恤渾身是血的與警方對話。

目擊影片在社群軟體小紅書上曝光後，許多網友也表示8大道變得「危險又亂」，直呼賭毒容易鬧出人命。不願具名的社區人士透露，8大道的賭檔早已是居民見怪不怪的問題，分成街坊鄰居小賭怡情的日常賭局，以及高額賭資的百家樂，通常後者由於賭資較大，較容易衍生治安問題。但他也認為，大規模掃蕩賭檔也不見得能改善治安，當人們賭博的慾望無法被滿足，難保他們會不會將發洩壓力的目標轉移到其他犯罪行為。

8大道 華人 布碌崙

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