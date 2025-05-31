紐約州議會通過決議 慶祝「台灣傳統日」

經文處處長李志強在州議會發表演講，強調台灣是可信任夥伴，並期待台灣與紐約州在半導體等領域的更深合作。(駐紐約台北經濟文化辦事處提供)

紐約州 議會兩會近日分別通過決議案，決定將2025年5月28日定義為「台灣傳統日」(Taiwan Heritage Day)，並於28日在州議會舉辦茶會，慶祝「台灣傳統日」，參議會提案人賽普維達(Luis Sepulveda)、台裔州參議員劉醇逸、駐紐約經濟文化辦事處處長李志強，以及代表僑界的紐約中華公所主席朱超然和紐約台灣會館理事長蘇春槐等人士出席。

決議指出，美國與中華民國 (台灣)共享價值觀，台灣是維護印太地區和平穩定的關鍵力量，而美台關係則以「台灣關係法」為基礎。決議還強調，美台之間擁有緊密且長期的經濟關係，台灣是美國第七大貿易夥伴，超過300家台灣企業在紐約州投資，而位於紐約州的大量全美500強企業也在台灣擁有投資。美台雙方近年來先後簽署了「21世紀貿易倡議」以及「美台教育倡議」，紐約州近期也通過了與台灣駕照互認的立法。決議最後強調，紐約州擁有活躍的台灣人社區和大量與台灣有關係的社會組織，他們長期致力於深化紐約與台灣的友好關係。

決議案宣布，將今年5月28日定為「台灣傳統日」，並將副本轉交州長霍楚(Kathy Hochul)、中華民國(台灣)總統賴清德 以及台灣駐紐約外交代表李志強。

李志強在茶會上發表致詞，表示台灣為美國可信任夥伴，在美國當前的關稅政策下，台灣政府已宣布不會進行報復，且將進一步投資美國並購買美國產品。李志強還表示，台灣近期已宣布將成立主權基金，協助台灣廠商全球投資，其中半導體將是投資重點。而紐約州當前正在大力發展半導體展業，因此期盼台紐雙方更進一步的合作。