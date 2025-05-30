華策會籌款晚會 逾400人出席共襄盛舉

本屆籌款晚會特別表彰兩位對皇后區亞太裔社區有深遠影響的傑出貢獻者。其中一個是紐約長老會皇后醫院，領獎人代表是Anita Chen。(記者高雲兒╱攝影)

華人策劃協會(CPC)於28日在皇后區 法拉盛舉行年度皇后區亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)籌款晚會。活動吸引超過400位來自慈善、企業、政府與社區的領袖出席，場面熱烈，共同表彰亞裔 社群的領導力成長，並為華策會在皇后區推動的社會服務計畫籌募資金。

「今晚的慶祝不僅是表揚，更是對未來的投資。每一筆捐款背後，都是一段動人的社區故事，不論是一位長者享受熱餐、一位新移民 父母學習英語，或是一位第一代大學生首次看見職涯的可能。」華策會總裁兼執行長何永康(Wayne Ho)表示，感謝所有支持者攜手推動社區成長。

本次活動融合文化展演與社區分享，包含舞獅表演、服務受益者的真情分享，以及來自青少年音樂團體的壓軸演出。該樂團成員自六歲起學習演奏。

華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示：「我們很榮幸在華策會創會60周年之際，在皇后區這個全球最具多元文化的地區舉辦今年的傳統月活動，彰顯我們的服務足跡與社區影響力。」

本屆籌款晚會表彰兩位對皇后區亞太裔社區有深遠影響的傑出貢獻者，包括州眾議員瑞嘉(Steven Raga)，他是紐約州歷史上首位擁有菲律賓血統的州議會成員，選區包括多個多元族裔社區。他長年致力於推動亞裔與少數族裔平權、語言正義、仇恨犯罪防治與移民保護政策。

另一個是紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)，該醫院長期致力於提供高品質、具文化敏感度的醫療服務，涵蓋多語種支援與族裔健康教育。疫情期間，該院在防疫應對、疫苗接種與社區溝通方面發揮關鍵作用，為保障亞裔社區健康與安全貢獻卓著。