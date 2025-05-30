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華裔女庭警和州參議員陳學理獲頒伍元天獎

記者胡聲橋╱紐約報導
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法官萬泰妮(左二)給吳瑪麗(右二)頒發法官伍元天獎。(亞裔玉石協會提供)
法官萬泰妮(左二)給吳瑪麗(右二)頒發法官伍元天獎。(亞裔玉石協會提供)

位於布碌崙(布魯克林)的紐約州高等法院上訴庭第二分庭，近日舉辦法官伍元天獎(The Hon. Randall T. Eng Awards)頒獎典禮。三名得獎者中包括紐約州法院資深華裔庭警巡官(Lieutenant)吳瑪麗(Mido Mary Wu)和州參議員陳學理。

吳瑪麗是一位資深的法庭庭警，在州刑事法院工作了近20年，深受人們的信賴。吳巡官的職業生涯從初級分析員開始，最近成為州法庭系統中首位晉升巡官的亞裔美國女性。她因踏實、無私服務精神而得獎。

萬泰妮(Lilian Wan)是紐約州高等法庭上訴庭首位也是唯一一位亞裔女性法官。萬泰妮在頒獎儀式上說，吳瑪麗獲獎向所有人展示了她身上的巨大潛力，這次得獎是有歷史意義的，因為在紐約州的4135名法庭庭警中，只有3%是亞裔美國人。

吳瑪麗出生於中國，1984年她五歲時隨家人移民美國。她以優異成績畢業於聖約翰大學，於2006年加入法院。2021年，她參與創立了由亞裔警員組成的亞裔玉石協會(Asian Jade Society)，並認為該組織幫助她將視野擴展到布碌崙以外。

同時獲得法官伍元天獎的還有布碌崙州參議員陳學理和曼哈頓高等法院法官帕特爾(Anar Patel)。陳學理是一名海軍陸戰隊退伍軍人，曾任職紐約警察局服務，是第一位當選州參議員的亞裔美國共和黨人。

這項獎項以退休的華裔首席大法官伍元天(Randall T. Eng)的名字命名，他在2012年創造了歷史，成為第一位領導紐約州上訴庭的亞裔美國人。伍元天曾任助理地區檢察官和刑事法庭法官，在被任命為州上訴庭第二分庭首席法官之前，曾擔任皇后區高等法庭的行政法官。

亞裔 紐約州 布碌崙

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