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台山僑胞婦女聯合會「粽香飄飄」 10支隊伍參賽

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約台山僑胞婦女聯合會主辦的「2025首屆陳麗嫻杯-粽香飄飄」包粽比賽登場。(活動主辦方提供)
紐約台山僑胞婦女聯合會主辦的「2025首屆陳麗嫻杯-粽香飄飄」包粽比賽登場。(活動主辦方提供)

由紐約台山僑胞婦女聯合會主辦的「2025首屆陳麗嫻杯-粽香飄飄」包粽比賽近日登場，這是該會推出的紐約台山巧手系列邀請賽的第二個賽事。廣東籍校友聯誼總會、台山愛心姐妹群隊和玉懷鄉親會分獲比賽冠亞季軍。

端午節即將來臨，紐約台山僑胞婦女聯合會主辦的首屆包粽比賽近日在布碌崙(布魯克林)新迎喜海鮮酒樓登場。當天共有十支隊伍參賽，每隊有五名選手，比賽時間為20分鐘。比賽吸引了眾多姐妹、社區民眾前來圍觀助陣。

經過激烈比拼，最終廣東籍校友聯誼總會以103只粽子奪得冠軍，台山愛心姐妹群隊以100只屈居亞軍，玉懷鄉親會以98只粽子的成績位居季軍。

當晚，該包粽比賽舉行了頒獎儀式，紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰主持了整場活動，她向大家致以端午節的祝福，並感謝眾姐妹和各台山僑團踴躍參賽以及對該活動的大力支持。冠名本次活動並提供贊助的陳麗嫻也上台致辭。

獲勝的三個團隊當晚也獲頒獎盃、獎牌和數額不等的獎金。州參議員陳學理、市議員莊文怡、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧、州眾議員鄭永佳高級顧問趙靖桉等出席，並分別向為支持該活動的多個僑團負責人、支持者、參與者頒發獎狀，感謝他們為社區帶來精彩的傳統文化的活動。

端午節 眾議員 布碌崙

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