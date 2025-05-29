松柏之家端午節包粽賽氣氛熱烈 曲怡文也參加

松柏之家2025包粽比賽的場景。(記者胡聲橋╱攝影)

松柏之家社區服務中心日前舉行了慶祝端午節 2025包粽比賽，共有24名參賽選手和100多名觀眾參加了這次饒有趣味的大賽，比賽的前三名成為這次比賽的優勝者。

包粽活動在位於15大道6915號的班森賀社區中心舉行。中心提前準備好翠綠的粽葉和糯米，以及包廣東粽子所需的新鮮豬肉、廣味香腸和鴨蛋黃等各種原料。按照比賽規則，在20分鐘時間內包的粽子最多、而且所加原料、捆紮方法和粽子形狀合乎規範的參賽者將獲得優勝。

啦啦隊對參加包粽比賽者加油。(記者胡聲橋╱攝影)

最終，伍若華以24個粽子的成績奪得冠軍，陳秀琴及吳雪平分別以23個及22個粽子奪得亞、季軍。今年的冠軍伍若華也是去年同一比賽的亞軍。比賽過程中，觀賽者在一旁啦啦加油，氣氛熱烈。

在這24名參賽選手中，只有金先生是男選手。金先生介紹，他一直在松柏之家活動，聽說有包粽比賽就決定參加。儘管金先生的成績排不上前三名，但他還是很高興能參與。金先生說，去年包粽比賽的參賽選手中還有兩名男選手，沒想到今年就剩下他一名男選手了。

松柏之家為包粽比賽優勝者頒獎。(記者胡聲橋╱攝影)

松柏之家社區服務中心總裁和執行長陳偉儀為前三名頒獎，並送上精美的獎品。陳偉儀說，今年是松柏之家第三次舉辦包粽比賽。端午節不只是傳統節日，更是連結情感、傳遞文化的好時機，「看到會員們一起包粽子、玩遊戲、互相加油，讓我們感受到社區的溫暖與凝聚力。我們很高興舉辦這樣的活動，也期待未來繼續把這份文化和人情味傳承下去」。

前州參議員 曲怡文參加了松柏之家今年的包粽比賽，她希望包粽者能將技藝更多傳授給年輕人。