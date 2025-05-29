中領館副總領事孫麗萍訪三江公所 談百年僑團年輕化

中國駐紐約副總領事孫麗萍(中)拜訪美東紐約三江慈善公所，談百年僑團年輕化。(記者曹馨元╱攝影)

中國駐紐約副總領事孫麗萍，與領僑處副主任李德、領事王隆浩日前拜訪美東紐約三江慈善公所；公所主席包榮鋼，元老傅先清、吳愷也對百年僑團的年輕化發表看法與經驗。

包榮鋼介紹，三江慈善公所成立於1929年，最初由江蘇、江西和浙江三地「跳船」來美的移民 建立，初衷便是幫助新移民適應異鄉生活。多年來，三江公所透過合唱團、唱歌培訓班等多樣活動，為僑胞提供了精神家園；而三江每年舉行的捐贈活動、青少年獎學金等社區幫扶項目，也體現了公所堅持回饋社區的初心。

包榮鋼認為，對於百年僑團而言，最重要的任務以及最大的挑戰莫過於吸納新一代的成員。為此，三江公所開設了網站，有信息技術背景的包榮鋼更於近期將官網融入人工智能 問答服務；他驕傲地表示，「三江是美東第一家運用了AI技術的僑團」。此外，三江公所也組建了臉書群組，希望能以此鼓勵更多說英文的二、三代移民加入，「為百年老僑團注入新的生命力」。

三江公所元老傅先清也表示，自己的幾個孩子雖然會講、會聽中文，「但讓他們融入公所活動很困難」；他希望，在社群媒體的幫助下，下一代也能更了解華人社區。

40年前曾通過自費留學來美的三江元老吳愷則指出，自己的經歷讓他明白留學生 初到異鄉的辛苦。而三江也在疫情期間，積極為留學生群體送去幫助；曾獲三江獎學金的優秀學子在畢業後，也有不少選擇回到中國大展拳腳。

孫麗萍感謝了三江公所多年來對社區的貢獻，並認可了公所在留學生幫扶方面所做的工作。到場的數十名公所成員也就簽證、美中關係等問題與領事交換意見。