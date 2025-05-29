市長參選人蘭德訪8大道華人商家 聚焦三議題

蘭德(圖中)陸續走訪55街至57街商家，總結商家反應三大議題：髒亂、非法攤商與公共安全。他表示，許多合法店家需繳交租金與稅費，非法攤販卻在門前設攤販售競品，未受監管也未繳稅，造成不公平競爭。(記者馬璿╱攝影)

正在參選紐約市 長的市主計長蘭德(Brad Lander)28日造訪布碌崙(布魯克林)8大道 ，聽取在地商家心聲，也承諾若當選將確保市府團隊緊密合作，有效解決民眾最在乎的街道髒亂、非法攤商林立及公共安全等問題。

蘭德提出「紐約市屬於全民、屬於亞太裔」政見，包括提供精神病患支持性住房、資助市警仇恨犯罪小組、建通報平台反制零售竊盜，並承諾維持特殊高中考試(SHSAT)、擴大托育與公園設施改善民眾生活品質。

當日下午5時許蘭德來到8大道55街餐館，店主林先生向蘭德表示，目前商家遇到問題包含社區基礎設施不足，道路老舊與缺少停車位導致生意和進貨受阻，顧客因無法停車深受其擾。

他另提到，華人 占紐約市14%人口，獲得的資源卻遠不及此，過去市府承諾將提供更多協助卻一再落空。他舉例，不論是公共垃圾桶少，還是市清潔局大規模執法，甚至201中學學生遭毆，施暴者卻僅獲三年緩刑，種種事件都呈現市府的漠視，不再信任政治人物的口頭之詞，「把華人當成軟柿子，是要我們做出格的事市府才會聆聽我們的聲音嗎？」林老闆無奈表示。

對此蘭德則表示同意，他指出，許多華人移民勤勤懇懇耕耘，市府卻未曾重視，進而導致民眾轉向共和黨。他也從這次對談感受到商家的氣憤，指出最好的改變便是「換一個市長」。他表示若當選，將與華社民代密切合作，並延攬更多族裔人才至團隊中，讓懂社區的人參與市政。

蘭德陸續走訪55街至57街商家，總結商家反應三大議題：髒亂、非法攤商與公共安全。他表示，許多合法店家需繳交租金與稅費，非法攤販卻在門前設攤販售競品，未受監管也未繳稅，造成不公平競爭。而合法商家僅將商品放在門口卻遭開罰單，非法商家則一走了之。

對此他建議可成立商業改進區(BID)，制定更符合當地的區域性規則，平衡攤販權益。他亦指出，若市府欲鼓勵合法攤販，應加速發放執照並提供清楚可行的指引。