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曼達尼陣營市長初選內部民調 葛謨維持領先

記者劉梓祁╱紐約報導
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曼達尼陣營內部民調，市長初選葛謨(中)仍領先。(記者劉梓祁╱攝影)
曼達尼陣營內部民調，市長初選葛謨(中)仍領先。(記者劉梓祁╱攝影)

根據一項最新內部民調，被視為社會主義者的皇后區州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)，在紐約市長黨內初選中聲勢漸升，但前州長葛謨(Andrew Cuomo)仍維持領先地位。

該項由曼達尼陣營於27日公布的民調顯示，在首輪排名選票中，曼達尼獲得27%的支持率，其他對手的支持度則未突破兩位數。然而，在這場候選人眾多的選戰中，葛謨以40%的得票率穩居領先。

目前，距離民主黨初選僅剩約四周時間。此民調顯示，若以此趨勢持續，葛謨將在6月24日的初選中勝出，領先曼達尼12個百分點。民調預計，葛謨在第六輪投票中取得56%的支持率，擊敗最終得票44%的曼達尼。

曼達尼陣營在聲明中指出，「盡管我們的知名度仍比葛謨低三分之一，但我們擁有數百萬資金，發展潛力尚未觸頂。」他們強調，將在選戰最後階段全面發揮地面動員力量，「目前已完成逾60萬戶敲門拜票工作，力圖擊敗這位身敗名裂的前州長，打造一個所有紐約人都能負擔得起的城市。」

此次民調的調查時間為本月14日至18日，針對500名可能投票者進行，但完整數據未對外公開。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)則在社群媒體上指出，該結果與近期數項獨立民調相符。「霍南策略集團」(Honan Strategy Group)亦表示，「市長選情與我們一個月前的數據一致。」

該集團近期為「猶太選民行動網絡」(Jewish Voters Action Network)進行的民調顯示，葛謨在第七輪投票中以61%對39%的比例擊敗曼達尼。這項調查於本月15日至18日間進行，樣本包括超過400位猶太裔民主黨選民及712名可能投票者。

盡管如此，同為參選人的前市主計長斯靜格(Scott Stringer)，其競選團隊的主要成員范小江(Elaine Fan)則強調，「斯靜格民調遙遙領先。」

民調 葛謨 投票

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