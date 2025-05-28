紐約州參議會通過劉醇逸提案 大都會公園邁大步

紐約州參議會以54票贊成、五票反對，通過州參議員劉醇逸提案，允許花旗球場周邊50畝停車場土地擴大用途，為「大都會公園」計畫的推進掃除關鍵障礙。(取自大都會公園官網)

紐約州參議會近日以54票贊成、五票反對，通過州參議員劉醇逸的提案，允許花旗球場周邊50畝停車場土地擴大用途，以為「大都會 公園」(Metropolitan Park)計畫的推進掃除關鍵障礙。此前，此案在州眾議會以134票對11票通過。

據悉，花旗球場周邊這片土地法律上原屬公園用地，依州法不得任意改作商業用途。1961年州議會曾通過法案，首次解除部分土地的公園地位，用於建設謝亞球場(Shea Stadium)。此次新提案則進一步擴大土地使用權限，讓未來在取得賭場執照後可啟動大都會公園相關開發，為皇后區 打造全新文化與經濟地標。

劉醇逸表示，這項立法不只是針對開發案，更是為皇后區民眾打造機會與尊嚴。我們終於能將停車場變成象徵未來的城市空間。

提案的通過將使大都會公園案得以正式提交給州博彩委員會(State Gaming Commission)，申請下州(Downstate)地區的賭場執照，並啟動後續發展流程。劉醇逸表示，此案將為當地創造2萬3000個工會就業機會，並為皇后區帶來逾10億元的交通、綠地與基礎建設升級。

大都會公園計畫是目前唯一通過地方社區委員會審查並獲全數通過的下州賭場申請案，也是唯一經歷全面州、市層級審查流程的候選項目。自四年前由紐約大都會隊老闆科恩(Steve Cohen)及合作方硬石國際(Hard Rock International)提出以來，已舉辦16場社區工作坊、上百場與地方領袖的會談，以及逾萬次與居民的直接對話，廣泛徵集社區意見。

根據計畫，大都會公園將包括20英畝新綠地空間、世界級娛樂設施與音樂場地、皇后區美食市集與社區空間、以及酒店與會展中心等設施，並保留建設「法拉盛 天空公園」(Flushing Skypark)的構想，致力於兼顧經濟發展與生活品質。

根據調查機構Schoen Cooperman Research在2023年與2024年進行的兩次民調，78%與80%的皇后區居民表態支持大都會公園計畫及其核心設施，反映高度民意支持。