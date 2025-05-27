州預算提高企業承擔MTA稅收 引爆兩黨爭議

州主計長報告顯示，來自企業的薪資流動稅作為一項MTA專項稅，已成為MTA最大的單一收入來源。而在最新的州預算中，該項稅收的預期收入再被增加14億元，引爭議。(記者許君達╱攝影)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)近日發布大都會運輸署(MTA )財務結構報告，顯示在乘客數量和票款無力恢復到新冠疫情 前的水平的情況下，MTA財政對專項稅款的依賴度愈發嚴重，其中企業所承擔的稅負最重。與此同時，在2026財年州預算中，由企業承擔的MTA專項稅收額度再被提高14億元，引發朝野兩黨的激烈攻防。

數據顯示，在疫情前的2019年，票款占到MTA運營預算的52%，而到了2024年，該項收入僅能覆蓋39%。而在其他能彌補收入空缺的收入項目中，地產稅抽成、計程車附加費和MTA自營物業租金相比於疫情前，同樣出現大幅下降；而主要由私家車負擔的是石油稅抽成、車輛註冊與駕照費以及過路費則幾乎與疫前水平持平。上述收入減少的缺口，則主要由MTA專項稅(MTA Dedicated Taxes)彌補。

根據紐約州法律，MTA專項稅定向用於支持MTA日常營運，被定義為專項稅的收入不進入州財政帳戶，而是直接用於MTA日常開支的報銷。在專項稅中，由企業負擔的稅負占總收入的70%，其中占比最大的部分來自薪資流動稅(Payroll Mobility Tax, PMT)。薪資流動稅的徵收範圍為紐約市及周邊11個有MTA服務覆蓋的郡，該區域內的企業、自雇者和部分非營利實體，須根據其所雇用員工的薪資總額按比例繳納這筆MTA專項稅。

2023年，州議會通過的預算案提高了大型雇主的薪資流動稅稅率，以彌補MTA的財務黑洞。2024年，薪資流動稅總收入達31億1600萬元，而來自州財政的撥款(MMTOA)僅為約30億元。這意味著，由企業負擔的薪資流動稅已成為MTA最大的單一收入來源。此外，排名第三的收入來源為特定企業支付的特許經營附加稅，總額23億元。

而在由州議會通過的2026財年預算案中，薪資流動稅預期收入再被增加了14億元。這一增稅措施引發了來自長島 和哈德遜河谷地區的共和黨人的強烈反彈，據報導，來自長島的共和黨籍州參議員穆雷(Dean Murray)表示，這種無休止的增稅最終將導致區內企業遷往別州。

不過，州長霍楚(Kathy Hochul)則強調，增稅計畫僅針對收入更高的大型企業，同時還將為中小企業減輕這部分稅負。根據具體方案，紐約市內每年支付薪金超過1000萬元的企業，薪資流動稅稅率將從0.6%增至0.895%、外郡企業稅率從0.34%增至0.635%。而年度薪資支付少於150萬元的企業，將承擔更低的薪資流動稅稅率；年收入低於15萬元的自雇人士則可免稅。