州預算提高企業承擔MTA稅收 引爆兩黨爭議
州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)近日發布大都會運輸署(MTA)財務結構報告，顯示在乘客數量和票款無力恢復到新冠疫情前的水平的情況下，MTA財政對專項稅款的依賴度愈發嚴重，其中企業所承擔的稅負最重。與此同時，在2026財年州預算中，由企業承擔的MTA專項稅收額度再被提高14億元，引發朝野兩黨的激烈攻防。
數據顯示，在疫情前的2019年，票款占到MTA運營預算的52%，而到了2024年，該項收入僅能覆蓋39%。而在其他能彌補收入空缺的收入項目中，地產稅抽成、計程車附加費和MTA自營物業租金相比於疫情前，同樣出現大幅下降；而主要由私家車負擔的是石油稅抽成、車輛註冊與駕照費以及過路費則幾乎與疫前水平持平。上述收入減少的缺口，則主要由MTA專項稅(MTA Dedicated Taxes)彌補。
根據紐約州法律，MTA專項稅定向用於支持MTA日常營運，被定義為專項稅的收入不進入州財政帳戶，而是直接用於MTA日常開支的報銷。在專項稅中，由企業負擔的稅負占總收入的70%，其中占比最大的部分來自薪資流動稅(Payroll Mobility Tax, PMT)。薪資流動稅的徵收範圍為紐約市及周邊11個有MTA服務覆蓋的郡，該區域內的企業、自雇者和部分非營利實體，須根據其所雇用員工的薪資總額按比例繳納這筆MTA專項稅。
2023年，州議會通過的預算案提高了大型雇主的薪資流動稅稅率，以彌補MTA的財務黑洞。2024年，薪資流動稅總收入達31億1600萬元，而來自州財政的撥款(MMTOA)僅為約30億元。這意味著，由企業負擔的薪資流動稅已成為MTA最大的單一收入來源。此外，排名第三的收入來源為特定企業支付的特許經營附加稅，總額23億元。
而在由州議會通過的2026財年預算案中，薪資流動稅預期收入再被增加了14億元。這一增稅措施引發了來自長島和哈德遜河谷地區的共和黨人的強烈反彈，據報導，來自長島的共和黨籍州參議員穆雷(Dean Murray)表示，這種無休止的增稅最終將導致區內企業遷往別州。
不過，州長霍楚(Kathy Hochul)則強調，增稅計畫僅針對收入更高的大型企業，同時還將為中小企業減輕這部分稅負。根據具體方案，紐約市內每年支付薪金超過1000萬元的企業，薪資流動稅稅率將從0.6%增至0.895%、外郡企業稅率從0.34%增至0.635%。而年度薪資支付少於150萬元的企業，將承擔更低的薪資流動稅稅率；年收入低於15萬元的自雇人士則可免稅。
上一則
楊圓圓述說華人舞女故事 詮釋做自己勇氣
下一則
FB留言