中國尋根夏令營開跑 全美200華生參與

中國尋根夏令營開跑，今年全美約有200華生參與。(記者劉梓祁╱攝影)

由北美華人華裔 尋根協會(Xungen Association of Chinese-Americans, Inc.)主辦的「2025中國尋根之旅夏令營」開營儀式於24日下午在皇后區法拉盛啟揚文化中心舉行；中國駐紐約總領館領僑處副主任李德到場，並主持授旗儀式。

尋根協會表示，「該活動吸引來自多個州的學生與家長參與，總人數約200人，包括往年參加過尋根之旅的舊營員及今年首次報名的學生。」活動現場，參與者進行了經驗分享與交流，亦有僑團與社區領袖出席，並捐款協助協會運作。

據介紹，華人華裔尋根協會為非營利機構，成立宗旨在於推動中華文化傳承，促進美中青少年交流。協會指出，自2014年成立以來，已組織約2500位北美青少年赴中國參加夏令營，合作地區包括北京、福建、江蘇、浙江、江西、黑龍江、遼寧、內蒙古和河南 等。

協會常務副會長鄭雄表示，夏令營的領隊均經過嚴格甄選，具備教育與責任意識，多數需請假參與營務，目的是協助美籍華人青少年深入了解中華文化與中國社會現況。

會長蔡青娜在致詞中指出，中國駐紐約總領館長期支持該協會辦理活動，並特別感謝福州市僑聯主席李清華親赴紐約參加儀式，雙方現場簽署了合作協議。

據協會公布，今年目前共招生200餘名青少年參與夏令營，分赴全中國九個城市，包括福建福州、河南鄭州、河北石家莊等地；目前，上述三地營隊仍有少量名額，包括營期等資訊可瀏覽協會網站www.campofchina.org。