我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯客機急返夏威夷

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

中國尋根夏令營開跑 全美200華生參與

記者劉梓祁╱紐約報導
中國尋根夏令營開跑，今年全美約有200華生參與。(記者劉梓祁╱攝影)
中國尋根夏令營開跑，今年全美約有200華生參與。(記者劉梓祁╱攝影)

由北美華人華裔尋根協會(Xungen Association of Chinese-Americans, Inc.)主辦的「2025中國尋根之旅夏令營」開營儀式於24日下午在皇后區法拉盛啟揚文化中心舉行；中國駐紐約總領館領僑處副主任李德到場，並主持授旗儀式。

尋根協會表示，「該活動吸引來自多個州的學生與家長參與，總人數約200人，包括往年參加過尋根之旅的舊營員及今年首次報名的學生。」活動現場，參與者進行了經驗分享與交流，亦有僑團與社區領袖出席，並捐款協助協會運作。

據介紹，華人華裔尋根協會為非營利機構，成立宗旨在於推動中華文化傳承，促進美中青少年交流。協會指出，自2014年成立以來，已組織約2500位北美青少年赴中國參加夏令營，合作地區包括北京、福建、江蘇、浙江、江西、黑龍江、遼寧、內蒙古和河南等。

協會常務副會長鄭雄表示，夏令營的領隊均經過嚴格甄選，具備教育與責任意識，多數需請假參與營務，目的是協助美籍華人青少年深入了解中華文化與中國社會現況。

會長蔡青娜在致詞中指出，中國駐紐約總領館長期支持該協會辦理活動，並特別感謝福州市僑聯主席李清華親赴紐約參加儀式，雙方現場簽署了合作協議。

據協會公布，今年目前共招生200餘名青少年參與夏令營，分赴全中國九個城市，包括福建福州、河南鄭州、河北石家莊等地；目前，上述三地營隊仍有少量名額，包括營期等資訊可瀏覽協會網站www.campofchina.org。

華人 河南 華裔

上一則

威大暑期財務規劃夏令營FPA開始報名 協助高中生找尋未來的大學定向和職場發展

下一則

紐約槍擊暴力案連發 多為青少年涉案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

東北風暴肆虐 中央公園僅華氏51°創百年低溫紀錄

東北風暴肆虐 中央公園僅華氏51°創百年低溫紀錄
賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣

賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣
中國官媒指福建艦加緊海試 稱將大幅提升遠海作戰能力

中國官媒指福建艦加緊海試 稱將大幅提升遠海作戰能力
亞裔藝術家齊聚 紐約華埠商改區5/25辦「踏踏青文化節」

亞裔藝術家齊聚 紐約華埠商改區5/25辦「踏踏青文化節」

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40

超人氣

更多 >
與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事
七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防
阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意
哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收

哈佛協助國際生轉學中 這些學校可能搶著收
華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去

華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去