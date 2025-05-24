亞裔月倡控糖立法 民代籲降糖尿病篩檢門檻

紐約州參議員劉醇逸與州眾議員金兌錫23日聯同多位醫療專業人士，要求將糖尿病篩檢的身體質量指數(BMI)門檻由25下調至23。(記者高雲兒╱攝影)

為響應亞太裔傳統月，紐約州參議員劉醇逸與州眾議員金兌錫23日聯同多位醫療專業人士，在皇后區法拉盛呼籲通過一項旨在改善亞裔糖尿病 防治現況的提案S634B/A1206B，要求將糖尿病篩檢的身體質量指數(BMI)門檻由25下調至23，以因應亞裔族群更早出現糖尿病風險的特殊體質。

根據美國糖尿病協會(ADA)、國家衛生研究院(NIH)與疾病控制與預防中心（CDC）所支持的醫學研究，亞洲族裔即便在BMI僅達到23時，罹患第二型糖尿病的風險即大幅上升。2015年，美國糖尿病協會正式修訂其篩檢建議，呼籲對所有BMI達23以上的亞洲成年人進行糖尿病篩查。這項改動的依據之一，來自於研究發現亞裔美國人的糖尿病風險在相對低體重時即已顯著升高，且他們在相同BMI下，比白人高出約60%的罹病機率。

為提高公眾認知，多家醫療機構亦曾發起「在23時篩查」(Screen at 23)全國倡議，推動將BMI 23作為亞裔篩檢起點，以利早期發現、及時治療。然而，至今多數保險 計畫仍未涵蓋此一標準，導致大量亞裔患者未能在病程早期獲得診斷與介入治療。

該提案除要求採納全國公認的醫學實證標準外，亦主張將相關篩檢納入保險給付範圍，取消自付額、共付額與保險自付額，以減輕民眾經濟壓力，提升早期診斷率與健康成果。

王嘉廉社區醫療中心行政總監査高書(Kaushal Challa)、美國華人醫師會會長朱自強、韓裔醫師協會主席李賢俊(Hyun Joon Lee)、皇后區醫學會前主席羅普雷斯托(Charles Lopresto)美國糖尿病協會代表比爾格(Monica Billger)等人也出席，表示支持將糖尿病篩檢BMI門檻調降至23的立法倡議。

他們一致表示，現行保險制度忽視亞裔特殊體質，導致大量患者未能及時診斷，延誤治療時機，長期下來反而增加社會整體醫療負擔。若能根據醫學實證下調篩檢門檻，不僅可提高早期診斷率，更能節省後續慢性病併發症的高昂費用，是保障弱勢群體健康、實現醫療公平的重要一步。