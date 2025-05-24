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台裔導演談獲獎短片「Ura」：獻給紐約的情書

記者馬璿╱紐約報導
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孔恩(前排左一)表示，希望可以把「Ura」這部片與團隊的努力，帶到更遠的地方。(孔恩提供)
孔恩(前排左一)表示，希望可以把「Ura」這部片與團隊的努力，帶到更遠的地方。(孔恩提供)

紐約國際電影獎(New York International Film Awards)為月度評選、季度放映的國際電影獎項。台裔新銳導演孔恩(Abrielle Kung-En Kuo)以短片作品「Ura」入圍一月最佳獨立短片，並榮獲當月評審團大獎。她表示，這部片不同於一般傳統大製作，是在她即將搬離紐約的最後幾個月內緊鑼密鼓拍成，對她而言，「就像是一封送給紐約的情書」。得獎消息傳來時，孔恩坦言自己感到不可置信，但這段經歷也讓她深刻體會到，無論作品規模大小，只要真心投入、努力完成，終究能印證「有志者事竟成」。

這部短片同時也是孔恩所屬製作公司 March 32 的出道之作。「Ura」講述居住紐約的華人按摩師貝芙(Bev)與一名黑人與白人混血男子相遇後，如何在繁忙工作與渴望連結之間逐步摸索平衡。

「Ura」講述居住紐約的華人按摩師貝芙，與一名黑人與白人混血男子相遇的故事。(圖...
「Ura」講述居住紐約的華人按摩師貝芙，與一名黑人與白人混血男子相遇的故事。(圖為Shauna Hilferty、Kero Ming拍攝)
片名「Ura」源自日文，意指「內在」或「隱藏的面向」，在合氣道術語中則象徵從背後...
片名「Ura」源自日文，意指「內在」或「隱藏的面向」，在合氣道術語中則象徵從背後或轉身攻擊的技巧。(圖為攝影指導Eli Freireich拍攝)

「Ura」合氣道術語隱喻

片名「Ura」源自日文，意指「內在」或「隱藏的面向」，在合氣道術語中則象徵從背後或轉身攻擊的技巧。孔恩藉此隱喻現代戀愛關係中的曖昧狀態，以及雙方在正式投入穩定關係前，對「和平中間地帶」的試探與追尋。

打破華人角色既定印象

談及選用多族裔演員作為故事背景的用意，孔恩指出靈感來自她大學來美後，對多元文化、語言與族裔互動的觀察與反思。她希望透過理解與幽默，一方面保留華人社會中「服務」角色的文化設定，如同按摩師身分所代表的職業精神；另一方面，則藉由多族裔的情感連結，打破外界對華人角色的既定印象。她特別安排女主角以中文進行內心獨白，並呈現中文笑話經翻譯成英文後失去語境的幽默效果，皆源自她對於母語與第二語言之間差異的觀察，也是在族群同質性高的台灣較難察覺的語言現象。

寫劇本到拍完 僅2個月

從撰寫劇本到完成拍攝，僅花費兩個月時間。孔恩笑說，當時她得知自己即將搬往洛杉磯，便希望趁離開前留下紀錄。而巧合的是，提供拍攝場地的朋友也即將結束十年紐約生活返回台灣，使這部片意外地成為兩人共同獻給這座城市的「情書」。

作為導演與主創，孔恩從劇本到最終剪輯全程親自參與、密切監督，不僅出於對作品品質的要求，更是她希望如實呈現當初腦海中構思畫面的方式。「一個人的說話方式與創作內容，其實都能透露出你是什麼樣的人，也能看出你受哪些文化影響。這種表達，其實還滿赤裸的。」

孔恩也坦言，來美超過十年，曾被家人認為思想過於「西化」。對她而言，作為一個生性叛逆、常常處在東西方文化交界的創作者，她並不認為自己該被單一文化所定義。「對我來說，定義是一種很制式化的東西。尤其現在這個時代，每個人身上都有不同文化的痕跡。其實你的存在，就已經證明了你的出身。」

至於未來動向，孔恩表示「Ura」是她的首部正式作品，目前尚未規畫下一部創作的方向，但她希望能將這部作品與整個團隊的努力，帶到更遠的地方，被更多人看見。

台裔新銳導演孔恩的短片作品「Ura」，獲得評審團大獎。(孔恩提供)
台裔新銳導演孔恩的短片作品「Ura」，獲得評審團大獎。(孔恩提供)

華人 洛杉磯

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