世報文化藝廊「你好，中國」書畫名家展 23日開幕

「你好，中國——中國書畫名家邀請展(美國紐約)」將於23日下午在世界日報大廈三樓文化藝廊開幕。(記者高雲兒／攝影)

「你好，中國——中國書畫名家邀請展(美國紐約)」將於23日(周五)下午在位於皇后區 白石鎮的世界日報 大廈三樓文化藝廊開幕。作為展覽舉辦地的世界日報文化藝廊，此次迎來90餘幅來自中國各地的書畫作品，涵蓋山水、人物、花鳥、書法與唐卡等題材，呈現中國傳統藝術與當代表現語彙的交融與延續。

展覽期間共有五位嘉賓親臨紐約與觀眾互動，其中來自西藏的唐卡藝術展品成為現場焦點，充分展現其文化厚度與非遺價值。

國家級唐卡傳承人赤增繞旦帶來十幅手繪唐卡作品，題材涵蓋藏傳佛教本尊等。他來自唐卡世家，家族傳承歷史已逾300年。此次展品多以天然礦物顏料與珠寶研磨製作，部分作品歷時三年完成。代表作「藏傳佛教傳承圖」描繪佛教八大教派的演進脈絡，結合宗教信仰與工筆技藝，展現唐卡藝術的精神核心。

西藏自治區工藝美術協會會長尼瑪次仁亦出席，並介紹所帶來的堆繡唐卡作品，由西藏藝術家洛追創作。堆繡唐卡融合堆、貼、繡三種工藝，材料包括蠶絲、馬尾與天然珠寶，具有高度立體感與耐久性。尼瑪次仁說，堆繡唐卡已列入國家級非物質文化遺產名錄，常用於拉薩雪頓節等重要節慶展示，是藏族藝術的代表類型之一。唐卡題材廣泛，不僅涵蓋宗教內容，也表現天文曆法、藏醫藥與吉祥裝飾等，素有「藏族文化百科全書」之稱。

除唐卡外，其他藝術家亦展現多元風格。來自山東的公玉春展出一幅山水畫，融合傳統筆墨與抽象語彙，營造出自然氣勢與視覺張力。盛軍展出十幅當代水墨作品，作為1980年代「85新潮」藝術運動的推動者之一，他以抽象構成探討哲學、美學與宇宙觀，將中國畫推向當代視野。林小明則展出油畫「重見天日」，靈感來自加州 火災，描繪災後重建與光明重現的主題。該畫風屬表現主義，作品曾於多地等地展出並獲獎。