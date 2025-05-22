我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

亞洲協會論壇 談當代中國青年內卷與焦慮

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞洲協會舉辦「中國青年：焦慮年代」主題研討會，來自歐美的華裔學者及觀察者受邀探討當代中國青年的內卷與迷茫。(在線會議截圖)
亞洲協會舉辦「中國青年：焦慮年代」主題研討會，來自歐美的華裔學者及觀察者受邀探討當代中國青年的內卷與迷茫。(在線會議截圖)

紐約亞洲協會(Asia Society)近日舉辦線上研討會「中國青年：焦慮年代」(China’s Youth: The Age of Anxiety)，邀來自歐美多地的中國觀察者和研究者探討當代中國青年缺乏希望、不願生育的現狀和背後的社會學機制。在與會學者看來，「內卷」、「躺平」、「潤」等已逐漸走入主流的語彙，很好地描述了當今中國的一種現狀，同時也體現了青年一代對於現實的一種反抗。

長期關注中國網路輿論的華裔記者劉怡玲(Yi-Ling Liu)，向英文聽眾介紹近來在中國輿論場廣為人知的部分概念，包括意指被捲入無休止的拚搏、競爭卻難以追尋到真正價值的「內卷」，以及作為呼應「內卷」而產生的「躺平」。她還特別提到了2022年上海封城期間，因一種無力但決絕的反抗態度而走紅網路的「我們是最後一代」，以說明中國青年在社會大環境重壓下，對於當下的焦慮和對未來的幻滅感。

戴維斯加大(UC Davis)人類學教授張鸝表示，與她自己成長的年代相比，當代中國青年被困在一種因階層固化和經濟增長停滯等社會原因導致的希望匱乏之中。而因首先將社會學意義上的「內卷」(Involution)概念成功推介到公共輿論場而走紅的牛津大學人類學家項飆認為，導致中國年輕一代面對內卷時的困境的一個重要原因是，隨著成長過程中物質條件的充裕，他們急切需要一種與父母輩不同的人生經驗。而在更加旺盛的精神層面的求索需求與希望匱乏之現狀的交叉作用下，中國青年們需要面對一種「抱負危機」。

項飆介紹，「抱負危機」主要體現在對明知物質和精神追求無法得到而產生的絕望感，以及看不到能有所改變的希望，而這兩者共同將「抱負」本身變成了一種沈重負擔，令很多青年將其視為有害之物而更加避之不及。

與希望和抱負的缺失相伴隨的，是中國近年來生育率的暴跌。張鸝根據她的田野調查對象所提供的反饋表示，城市年輕人不願生育很多時候並非全部因為經濟困難，而是一種抗議。對年輕人來說，自己生活也許可以過得很好，「傳宗接代」並非出自本心的願望，而是在一種壓力之下用自己的不如意去實現其他家庭成員的夢想、而非他們自己的。「在大環境下，很多人已經沒有了夢想，甚至不知道如何去夢想。」

項飆則對生育率問題保持樂觀。他表示，不願生育並不代表「家庭」觀念的「禮崩樂壞」，反而體現了一種「父母-子女」式原子化小家庭結構的穩固。由於父母支撐起了溫暖安全的小家，因為青年人普遍不願離開這種經濟和精神上的庇佑，在劇變期過去後，人們組建家庭的願望也許會重新回歸穩定。

封城 華裔

上一則

尼克隊挺進NBA東區決賽 市府以球員臨時命名街道慶祝

下一則

市長初選倒數 孟昭文未表態背書 斯靜格獲大量法拉盛捐金
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

乙遊、拼好抱 親密關係的新型代餐

乙遊、拼好抱 親密關係的新型代餐
有一種機緣

有一種機緣
醫師傳授6技巧維持飢餓感 有助抗老

醫師傳授6技巧維持飢餓感 有助抗老
有一種「糖」讓膀胱癌細胞自爆 醫揭5種天然食物吃得到

有一種「糖」讓膀胱癌細胞自爆 醫揭5種天然食物吃得到

熱門新聞

墨西哥一艘訓練艦17日傍晚撞擊紐約布魯克林大橋，造成2死、至少19傷。(美聯社)

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

2025-05-18 01:36
川普加大驅逐非法移民的力道，甚至要求美國卡車司機必須精通英文。(路透)

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

2025-05-16 07:45
載有200餘人的墨西哥海軍帆船17日晚航行在紐約市東河時，撞上布魯克林大橋，至少造成兩名船員重傷。(截圖自x平台視頻)

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

2025-05-17 22:21
在紐約工作的林小姐，事發當晚正與朋友們在東河邊的The Rooftop at Pier 17參加音樂節活動，恰巧看到夸烏特莫克號的船員爬上桅杆。(圖片由受訪者提供)

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

2025-05-19 07:40

紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

2025-05-16 11:47
布碌崙(布魯克林)半馬拉松傳出意外，一名跑者倒地不治。圖為去年參加紐約馬拉松的跑者途經布魯克林。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

布魯克林半馬拉松出意外 31歲參賽者途中倒地不治

2025-05-17 15:36

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡