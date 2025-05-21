反校園欺凌 逾200華人家長至凱辛納公園簽名

20日早晨，逾200名華人家長自發聚集於案發地入口，發起線下簽名行動，呼籲市府、教育局與校方正視青少年暴力與校園欺凌問題。(記者高雲兒／攝影)

本月初，兩名華裔少女在皇后區凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)遭持鐵棒群毆，引發社區廣泛關注。20日早晨，逾200名華人家長自發聚集於案發地入口，發起線下簽名行動，呼籲市府、教育局 與校方正視青少年暴力與校園欺凌問題，並加強安全防護、心理輔導及制度改革。

請願書提到：「每位學生都應擁有一個安全、尊重與包容的學習環境。」(記者高雲兒／攝影)

此次行動也呼應網上發起的「我們學校的反欺凌請願書」，目前已累積逾1500份聯署。家長們要求學校訂立更嚴格的反欺凌政策、強化監督與心理健康 資源，並建立透明可行的通報與處理機制。請願書提到：「每位學生都應擁有一個安全、尊重與包容的學習環境。」

許多家長在現場除簽名外，也分享自身子女遭遇校園欺凌的經歷。一名母親表示，女兒僅因「怕香蕉」被同學丟擲香蕉皮嘲弄。(記者高雲兒／攝影)

許多家長在現場除簽名外，也分享自身子女遭遇校園欺凌的經歷。一名母親表示，女兒僅因「怕香蕉」被同學丟擲香蕉皮嘲弄，反映給老師後竟被當作笑話處理：「老師說他們只是想看看妳是不是認真的。」

另一位家長則說，女兒六年級時曾長期在社群平台遭誹謗與孤立，情緒低落、失眠、甚至提出轉學申請，但在缺乏身體傷害證據下遭教育部門拒絕。「她晚上躺三、四個小時都睡不著，卻被說不構成霸凌，真的很絕望。」

20日早晨，逾200名華人家長自發聚集於案發地入口，發起線下簽名行動，呼籲市府、教育局與校方正視青少年暴力與校園欺凌問題。(記者高雲兒／攝影)

不少家長認為，學校與教育體系對非物理性霸凌反應遲緩，對學生精神壓力缺乏辨識與處理機制。「心理創傷往往比身體傷更深，這不是一封道歉信就能抹掉的。」一名母親說道。

活動發起人之一蘇俊安表示，凱辛納走廊公園的案件涉及未成年人，因此擔心案件最終如許多過往案例一樣，「頂格罪名(Top charge)會在審理過程中被撤銷或降級」，最終以較輕罪名處理、甚至以緩刑結案。

「這麼嚴重的案件，不能讓它輕輕放過。我們簽名，就是表達：我們不同意降罪，我們要求嚴懲。」蘇俊安說，這不是為了報復，而是希望讓這些年輕人知道後果。「你做了，就要承擔代價。這是對整個社區的教育。」

此外，他強調兒童心理健康的重要性。「很多家長為了生計，忽略了孩子的情緒與壓力。但心理創傷不處理，會跟著孩子一輩子。」他表示，這次行動的另一項目標，就是推動學校加強心理輔導機制，並透過社區組織開展更多家庭與兒童參與的活動，幫助建立正向人際關係。

根據蘇俊安介紹，未來十天，志工與家長將繼續攜帶請願書前往更多學校動員，並計畫集中遞交給紐約市議會、教育局與市長辦公室，要求他們推動制度性改革。

對此，州參議員劉醇逸表示，警方應提出更全面的治安升級計畫，並擴展青少年相關項目，以防止暴力與霸凌；州眾議員 金兌錫也強調，將與區內民代合作，追究施暴責任並爭取更多治安資源。市議員黃敏儀則表示，案發公園周邊七支監視器已於近日完成裝設，以加強學區與社區的安全保障。