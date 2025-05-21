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華人交通協會曼哈頓辦青年座談 提供職涯指引

記者劉梓祁╱紐約報導
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華人交通協會東北分會，辦青年交通專才座談會，站立者為會長翁百里。(主辦方提供)
華人交通協會東北分會，辦青年交通專才座談會，站立者為會長翁百里。(主辦方提供)

國際華人交通運輸協會美國東北部分會(ICTPA Northeastern Chapter)日前在曼哈頓庫柏聯盟學院(Cooper Union)，舉辦「青年交通專業人才座談會」(Emerging Transportation Professionals Roundtable)，旨在為即將踏入職場的學生與初入行的年輕專業人士，提供交流與啟發的平台。

座談會由紐約大學(NYU)博士高婧沁(Jingqin Gao)擔任主持，邀請四位來自公私部門及學術界的專家擔任與談人，包括大都會運輸署(MTA)服務品質績效分析經理、博士鄧怡(Yi Deng)，史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)副教授保義(Yi Bao)，以及「It's Electric」項目總監張永齡(Judy Chang)等。

活動吸引約30位學生與年輕從業人員到場參與，與談人分享了個人與職業發展歷程，談及成長背景如何影響職涯選擇、為何投身交通與工程領域，以及如何在關鍵經歷中確立自身方向。該活動由Cooper Union ITE學生分會、紐約大學ITE學生分會及ITE Met Section共同主辦。

主辦方表示，討論焦點涵蓋多個面向，包括初入職場群體最希望了解的實際經驗、當前交通領域的新興發展機會、技術能力與軟實力並重的重要性和公私部門與學術界如何合作等。

國際華人交通運輸協會美國東北部分會的會長翁百里說，組織座談會的初衷為搭建一條連結學界、業界與公共機構的橋樑，讓青年人才在踏入職場之前，能夠更全面地認知行業趨勢與挑戰，從而縮短摸索期、盡早找到自身定位。翁百里目前在MTA擔任公交規畫主任(Director of Bus Planning)。

華人 紐約大學 MTA

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