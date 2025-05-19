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曼哈頓昔日最高豪宅 住戶控開發商隱匿裂縫

記者范航瑜╱紐約報導
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「公園大道432」位於曼哈頓中城的「億萬富豪街」(Billionaire's Row)，2015年完工、高達1396呎、曾吸引包括珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)與中國商人葉簡明等名人入住。(記者范航瑜╱攝影)
「公園大道432」位於曼哈頓中城的「億萬富豪街」(Billionaire's Row)，2015年完工、高達1396呎、曾吸引包括珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)與中國商人葉簡明等名人入住。(記者范航瑜╱攝影)

曾是全球最高住宅大樓的地標級豪宅「公園大道432」 (432 Park Avenue)日前再度捲入法律風波。該棟超高住宅大樓的公寓業主聯合控告開發商CIM集團與相關建築與工程團隊，在交屋時刻意隱瞞外牆結構性缺陷，包括「數千處嚴重裂縫」，導致滲水、鋼筋腐蝕與房價下跌，求償金額超過1億6500萬元。

此案於4月底提交紐約州法院，除CIM外，被告還包括設計事務所SLCE Architects、工程公司WSP以及開發商Harry Macklowe旗下的McGraw Hudson建設公司。

「公園大道432」位於曼哈頓中城的「億萬富豪街」(Billionaire's Row)，2015年完工、高達1396呎，高寬比為15:1，獨特造型被稱作「鉛筆塔」。設計上採用特殊白色混凝土外牆，為抵抗強風，亦配備重錘式阻尼器與無人樓層以促進氣流。但這項「實驗性設計」如今卻成為爭議核心。

訴訟指出，外牆存在「大面積嚴重龜裂、剝落及劣化」，其中核心結構更出現達十吋深裂縫，導致鋼筋鏽蝕，並引發滲水事故。自2017年起，大樓內已通報20起以上漏水事件，部分牆體聲音更「如炸彈爆炸般巨大」。被告還涉嫌對市樓宇局通報不實裂縫資訊，調查顯示缺陷高達1893處。

訴狀亦引述多位混凝土顧問及已故設計師維諾利(Rafael Viñoly)對混凝土配比強度的疑慮，指CIM在知情情況下仍「一意孤行」，並無視應採用彈性覆膜以防滲水建議，僅因該覆蓋層會影響建築外觀，「不利於吸引全球富豪」。

對此，CIM與SLCE已發聲明強烈否認指控，並將申請駁回訴訟。WSP則拒絕回應，McGraw Hudson尚未作出回應。

這並非該豪樓首次捲入法律風波。早在2021年，公寓董事會已提出首宗訴訟，內容涵蓋電梯失靈、節能效率不佳及垃圾槽噪音過大等問題。

「公園大道432」曾吸引包括珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)與中國商人葉簡明等名人入住，建成後一度為全球最高住宅大樓，直到2020年才被中央公園塔(Central Park Tower)超越。後者目前仍保持著世界紀錄。

珍妮佛洛佩茲 紐約州 曼哈頓

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