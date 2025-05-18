阿茲海默症關愛組織 攜長者慶亞裔月

阿茲海默症關愛組織近日攜長者慶祝亞太裔傳統月，邀營養專家講如何通過飲食保護大腦。(主辦方提供)

為慶祝亞太裔傳統月和剛過的母親節，阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)近日在法拉盛 圖書館舉辦醫學講座和義工表彰活動，在對團隊過去一年的奉獻表示感謝的同時，邀請營養專家主講如何識通過飲食保護大腦健康。

活動現場設有互動區域，由協辦單位亞美醫師協會(CAIPA)和其他健保組織提供有關失智症的預防和護理資訊，同時展示醫療工具和資源。期間，到場的近百位長者不僅互相分享經歷，還有多位義工在場進行輔導與支援。

關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，亞裔 傳統月是體現多元文化的重要時刻，也是提升社區對失智症認識與資源可及性的良機。她指出，亞裔家庭在面對失智症時常因語言、文化觀念及對疾病的誤解而延誤就醫，未來將持續推動符合文化背景的教育與支援，幫助更多家庭走出孤立無援的困境。

本次活動除展示中國、印度和日本飲食風俗文化外，還邀請營養專家林曼珊主講「營養與大腦健康」，分享如何透過日常飲食中的天然食材，如深色蔬菜、Omega-3脂肪酸與抗氧化食物，延緩認知退化、降低失智風險。林曼珊強調，良好的飲食習慣不僅有助於預防阿茲海默症，亦對整體健康至關重要。

她同時提醒長者及照護者，營養補充應結合個人身體狀況，避免盲目服用市售保健品，並鼓勵大家與醫師或營養師定期諮詢，制定合適的飲食計畫。

當日同時到場的還有法拉盛圖書館館長曾楊、市議員黃敏儀、亞潮萌主席朱雅婷、市人權局華裔社區聯絡專員馮鬱雯和快樂鳳凰歌舞隊等。