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州府慶鐵路華工紀念日 後代到場見證

記者馬璿╱紐約報導
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州眾議員寇頓近期邀請多位鐵路華工的後代至州府奧伯尼參觀特展，表彰當年華工們創下的成就。(寇頓辦公室提供)
州眾議員寇頓近期邀請多位鐵路華工的後代至州府奧伯尼參觀特展，表彰當年華工們創下的成就。(寇頓辦公室提供)

將5月10日定為鐵路華工紀念日的決議案，日前在州議會提出。在待審議之時，布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)近日已邀請多位鐵路華工後代至州府奧伯尼參觀特展，表彰當年華工忍辱負重、用汗水連接東西岸的成就。

寇頓表示，當年華工在艱困且致命的環境下工作，還要長期忍受業主的歧視，即使努力連結東西岸，貢獻卻一度被歷史遺忘。他表示，希望透過決議案讓這段歷史永遠被銘記，讓大眾認識到華工對美國發展的付出。

今年適逢橫貫大陸鐵路完工156周年，當日多位仍居住在布碌崙的華工後代赴州議會，並參與當日的鐵路華工日紀念活動，向其先祖致意。此次倡議獲得州議會亞太裔事務小組的支持，並由該小組籌辦本次華工歷史展覽。

該決議案緣起1869年5月10日鐵路完工日，雖然竣工有大量華工參與，但歷經危險、低薪與欺凌的他們卻不被允許出現在通車典禮合影中。後續「排華法案」也使許多華工家屬無法來美見證歷史。

根據美國勞工部資料，華裔移民自1865年至1869年間參與橫貫大陸鐵路西段的建設，在嚴峻的工作環境下，大量華工仍堅持完成艱鉅任務。史丹佛大學亦於2012年發起「北美華工鐵路計畫」(Chinese Railroad Workers in North America Project)，指出最多曾有2萬名華工參與工程，卻長年未獲歷史正視。目前該案已送參議會財政委員會審議，尚未正式通過。

布碌崙 勞工部 眾議員

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