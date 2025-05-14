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鬱金香花季落幕 長島2農場開放「無限量挖球根」回家種

記者尤昱程／紐約報導
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鬱金香花季退去，農場鼓勵遊客將球根挖回自家庭院，延續花季；圖為長島鬱金香節田野中的鬱金香。(取自鬱金香節臉書)
鬱金香花季退去，農場鼓勵遊客將球根挖回自家庭院，延續花季；圖為長島鬱金香節田野中的鬱金香。(取自鬱金香節臉書)

位於長島的「水飲家庭農場」(Waterdrinker Family Farm)，自本周起舉辦春末的鬱金香「挖球根日」(Dig Day)，開放民眾攜帶鏟子與容器，在曼諾村(Manorville)與河頭(Riverhead)兩處農場現場挖掘鬱金香球根。活動每日開放，不限球根數量，民眾可帶回家自行種植。

農場代表柯克絲(Megan Cox)說，今年兩地共種植約300萬至350萬顆鬱金香球根。鬱金香花期結束後，農場將場地開放給民眾無限量自行挖取。她說，「挖球根日」是農場固定舉辦的活動之一，不僅具有教育意義，也充滿樂趣。許多家庭帶著孩子一同挖掘，了解植物生長的循環與自然的節奏。

鬱金香為典型球根植物，地面枯萎後，地下球根保留養分，秋季重新種下後可於翌年春天開花。農場鼓勵遊客將球根挖回自家庭院，延續花季。

活動期間，除了挖球根，農場也提供多項適合親子的戶外活動，如餵羊、遊樂設施與農場市集等，提供適合兒童的戶外空間。

「挖球根日」每日舉行，無需預約。門票每人20元，兩歲以下兒童免費，入場後可無限量挖鬱金香球根並帶回家種植。兩處農場地點分別為曼諾村水飲農場(Waterdrinker Manorville)，地址663 Wading River Road, Manorville，北叉水飲農場(Waterdrinker North Fork)，地址，4560 Sound Avenue, Riverhead。開放時間為周一至周五上午10時至下午6時，周六與周日上午9時至下午6時。更多訊息可上https://www.water-drinker.com/查詢。

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