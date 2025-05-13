關助長者心理健康 美亞共同促進會獲市府表彰

身心康泰同樂日華埠舉辦，向長者提供心理健康講座，市心理健康辦公室主任黃伊華(中)到場。(記者劉梓祁／攝影)

美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)於近日在曼哈頓華埠 青年會(Chinatown YMCA)舉辦第三屆「身心康泰同樂日」，攜逾20家社區機構提供資訊服務，並以心理健康 為主題向長者提供情緒管理講座。

活動現場，除了紐約市衛生局(DOHMH)、華人策劃協會(CPC)和亞美醫師協會(CAIPA)等機構提供的免費服務外，格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)的精神病學專家鄭端欣(Nadine Chang)也以「代代有『心』事」為題，分享不同時代的心理健康保健、家庭代際溝通與溝通障礙的解決方法。

她提到，現代長者在面對退休、子女遠離及社交圈縮小等壓力時，往往容易產生焦慮、不安甚至抑鬱情緒；透過正確的情緒覺察與表達，不僅可紓解個人壓力，也能提升家庭成員間的互信與支持。鄭端欣建議長者養成良好的日常習慣，如多走、多笑、多交流，和不熬夜、不獨處、不亂用藥等，以維持身心平衡。

美亞共同促進會會長任詩雅(Sisi Yam)表示，心理健康是個人健康的重要組成部分，而亞裔社區由於傳統觀念的束縛，常將情緒困擾視為「家醜不可外揚」，導致長者選擇隱忍。她呼籲社區及家庭成員正視長者的心理需求，以接納和傾聽取代批評與迴避。

活動中，市府社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)也到場，並代表市長亞當斯 (Eric Adams)頒發表彰。她說，已觀察到許多華裔民眾積極面對和談論心理問題，並讚許社區夥伴多年來在人力和語言文化適配上所做的努力。