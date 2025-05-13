高德曼提案嚴重精神疾病納白卡 市議會響應
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國會眾議員高德曼(Dan Goldman)近日提出「加強醫療補助以支持嚴重精神疾患」提案(Strengthening Medicaid for Serious Mental Illness Act)，旨在擴大聯邦白卡(Medicaid)的補助範圍，為嚴重精神疾病患者加強保障。高德曼12日在市政廳外集會，市議員博徹(Erik Bottcher)則宣布將提出決議案，以支持高德曼的聯邦提案。
高德曼在提案中要求修正聯邦「社會安全法」(Social Security Act)第19章的內容，以增加白卡補助比例和範圍的方式，鼓勵並擴大各州對患有嚴重精神疾病成年人的社區密集型服務(ICBS)提供。提案鼓勵各州自行修訂白卡補助計畫，為21歲以上的嚴重精神疾患提供七大類保障性服務，包括主動社區治療(ACT)、支持就業(Supported Employment)、同儕支持服務(Peer Support Services)、社區行動危機干預(Mobile Crisis Intervention)、密集個案管理(Intensive Case Management)、住房支持以及社會復健。各州提供的服務項目愈多，所能獲得的聯邦醫療補助比率(FMAP)就愈高，最高可獲得25%的額外補助。此外，提案還要求聯邦給各州撥款2000萬元作為精神健康服務項目的啟動資金。
高德曼在集會上表示，精神健康護理長期被忽視且資金投入不足，強調將努力去反擊現任政府對白卡福利的限縮。
博徹表示，紐約充斥著因精神疾病而無家可歸、甚至死在街頭的人，並分享自身經歷，強調精神健康護理的重要性。
市議會健康委員會主席舒曼琳(Lynn Schulman)及部分社區和社會服務機構負責人到場與會。
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