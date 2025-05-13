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高德曼提案嚴重精神疾病納白卡 市議會響應

記者許君達╱紐約報導
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國會眾議員高德曼提案，旨在以增加聯邦白卡補助的方式鼓勵各州積極開展精神健康護理服務。市議會遙相呼應。(記者許君達╱攝影)
國會眾議員高德曼提案，旨在以增加聯邦白卡補助的方式鼓勵各州積極開展精神健康護理服務。市議會遙相呼應。(記者許君達╱攝影)

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)近日提出「加強醫療補助以支持嚴重精神疾患」提案(Strengthening Medicaid for Serious Mental Illness Act)，旨在擴大聯邦白卡(Medicaid)的補助範圍，為嚴重精神疾病患者加強保障。高德曼12日在市政廳外集會，市議員博徹(Erik Bottcher)則宣布將提出決議案，以支持高德曼的聯邦提案。

高德曼在提案中要求修正聯邦「社會安全法」(Social Security Act)第19章的內容，以增加白卡補助比例和範圍的方式，鼓勵並擴大各州對患有嚴重精神疾病成年人的社區密集型服務(ICBS)提供。提案鼓勵各州自行修訂白卡補助計畫，為21歲以上的嚴重精神疾患提供七大類保障性服務，包括主動社區治療(ACT)、支持就業(Supported Employment)、同儕支持服務(Peer Support Services)、社區行動危機干預(Mobile Crisis Intervention)、密集個案管理(Intensive Case Management)、住房支持以及社會復健。各州提供的服務項目愈多，所能獲得的聯邦醫療補助比率(FMAP)就愈高，最高可獲得25%的額外補助。此外，提案還要求聯邦給各州撥款2000萬元作為精神健康服務項目的啟動資金。

高德曼在集會上表示，精神健康護理長期被忽視且資金投入不足，強調將努力去反擊現任政府對白卡福利的限縮。

博徹表示，紐約充斥著因精神疾病而無家可歸、甚至死在街頭的人，並分享自身經歷，強調精神健康護理的重要性。

市議會健康委員會主席舒曼琳(Lynn Schulman)及部分社區和社會服務機構負責人到場與會。

白卡 Medicaid 眾議員

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