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新州鐵路罷工 三線通勤客轉乘方案啟動

記者許君達╱紐約報導
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為應對新澤西火車司機罷工，北線鐵路從12日起允許部分持有新澤西火車票的紐約州通勤者免費乘坐旗下哈德遜線和哈林線列車。(記者許君達╱攝影)
為應對新澤西火車司機罷工，北線鐵路從12日起允許部分持有新澤西火車票的紐約州通勤者免費乘坐旗下哈德遜線和哈林線列車。(記者許君達╱攝影)

大都會運輸署(MTA)宣布，為應對新澤西通勤鐵路可能發生的罷工，北線鐵路(Metro North)的哈德遜線(Hudson Line)和哈林線(Harlem Line)列車將從今(12日)起，認可由新澤西交通局(NJ Transit)發售、起止站位於紐約州境內車站的車票，經由這些車站往返紐約市的通勤者將無需在北線鐵路上重複付費。

代表火車司機的機車工程師和列車員兄弟會(BLET)此前宣布，如果該工會未能在16日(周五)零時前與新澤西交通局達成勞資協議，將發動罷工，導致交通局運營的通勤鐵路整體停擺。目前，談判雙方仍處僵局中。而由於哈德遜河的阻擋，紐約州洛克蘭郡(Rockland)和奧蘭治郡(Orange)沒有鐵路直通紐約市，因而該區域的通勤列車由新澤西交通局代營。新澤西鐵路罷工如果發生，將影響到紐約州春谷(Spring Valley)、薩弗恩(Suffern)、中鎮(Middletown)及傑維斯港(Port Jervis)等地居民的出行。

根據MTA的替代運輸方案，哈德遜河西岸的通勤者可搭乘哈弗斯特勞至奧新寧渡輪(Haverstraw-Ossining Ferry)至北線鐵路奧新寧站，然後轉乘火車前往紐約市；亦可在紐堡(Newburg)碼頭乘坐擺渡巴士至北線鐵路比肯站(Beacon)轉乘火車。持有新澤西火車票的乘客可免費乘坐渡輪、巴士和北線鐵路列車，哈弗斯特勞和紐堡亦可免費停車。

此外，薩弗恩和春谷等火車站附近亦有區域巴士開往北線鐵路白原站(White Plain)，乘客也可自行開車前往哈德遜河東岸的北線鐵路各車站轉乘火車前往紐約。持新澤西火車票的乘客同樣可免費乘坐北線鐵路列車，但巴士和停車費需自付。

需要注意的是，可享受互認待遇的新澤西火車票，上車或終點站必須位於紐約州境內，住在新州的通勤者無權享受北線鐵路的免費服務。此外，自駕轉乘火車的通勤者最好不要前往北線鐵路紐黑文線(New Haven Line)上的車站，因為紐黑文線不認可新澤西的車票。

新澤西 紐約州 紐約市

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