「陳麗雲路」揭牌 紀念班森賀首位華裔居民 1970年代起經營洗衣店 熱心助人 成華人新移民聚集和互助的社區中心
旨在紀念布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)華裔女性陳麗雲(Lai Wan Mary Chin)的「陳麗雲路」，11日在20大道交84街處揭牌；陳麗雲一家是最早入住班森賀社區的華裔家庭之一，從1970年代起該處經營洗衣店，日後成為華人新移民聚集和互助的社區中心。
陳麗雲及其丈夫來自香港，1969年來到班森賀社區，開始經營名為Chin's Laundromat的自助洗衣店並以此為家。兩人剛開辦洗衣店時，她的英語還不怎麼好，當時還沒有為移民開設英語作為第二語言(ESL)的課程，於是她就自學英語，並和鄰居、顧客一起練習。
由於陳麗雲一家落戶較早，她又熱心公益和鄰里事務，因而洗衣店逐漸成為當地華裔新移民最信賴的社區公共空間，新來者通過口口相傳的方式聚集在店內，詢問哪裡有房出租、在哪裡尋找醫生或其他服務；陳麗雲在熟悉了英語過後，也熱心幫助新移民做基本的翻譯，或與各種公部門交涉。陳麗雲2020年不幸感染新冠病毒，當年10月過世，但她的晚輩繼續在班森賀經營這間洗衣店。
「陳麗雲路」揭牌儀式11日在洗衣店門前舉行，由州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧主持，市議員莊文怡及陳麗雲的多名親屬晚輩參加。當日正逢母親節，莊文怡介紹，在班森賀的很多華人老居民心中，陳麗雲堪稱所有人的母親，很多人的父母早年忙於工作掙錢，陳麗雲甚至經常幫助這些孩子去學校參加家長會。而她的洗衣店把本地的華人緊密地團結在一起，起到了比議員辦公室還強大的凝聚作用。
陳麗雲的女兒陳瑞鳳(Mary Chin)介紹，她的母親身材瘦小但無所畏懼，早年移民加拿大，後來只帶著兩個購物袋闖蕩紐約，在語言障礙和本地人的歧視中開始經營這家小小的店面，全年無休。然後，又以先驅者的身分為其他華人新移民鋪平了很多道路。她回憶，陳麗雲對於自己知道的問題有求必應，如果自己不了解，就會不厭其煩地找人詢問，然後再答覆詢問者。陳麗雲的人生格言是：「只要能幫到別人，就一定要幫」。在回憶到動情處時，陳瑞鳳一度哽咽。
陳麗雲的女婿Ross Brady表示，她的故事堪稱整整一代亞裔新移民的典型「美國夢追夢記」，而她留下的遺產又幫助更多的華人家庭追尋他們自己的美國夢。班森賀義大利裔社區人士Bruno Procopio回憶，陳麗雲待人嚴肅、犀利，但工作效率極高，「三小時就能把你的衣服洗淨、烘乾、疊好，沒有一句多餘的話」。
為紀念陳麗雲，班森賀當地社區委員會去年表決通過以她的名字共同命名道路的提案，隨後由莊文怡在市議會提案。該提案去年12月通過，將20大道83和84街之間的路段命名為「陳麗雲路」。
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