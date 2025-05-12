「陳麗雲路」揭牌 紀念班森賀首位華裔居民 1970年代起經營洗衣店 熱心助人 成華人新移民聚集和互助的社區中心

陳麗雲的洗衣店內景。(記者許君達╱攝影)

旨在紀念布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)華裔 女性陳麗雲(Lai Wan Mary Chin)的「陳麗雲路」，11日在20大道交84街處揭牌；陳麗雲一家是最早入住班森賀社區的華裔家庭之一，從1970年代起該處經營洗衣店，日後成為華人 新移民 聚集和互助的社區中心。

陳麗雲及其丈夫來自香港，1969年來到班森賀社區，開始經營名為Chin's Laundromat的自助洗衣店並以此為家。兩人剛開辦洗衣店時，她的英語還不怎麼好，當時還沒有為移民開設英語作為第二語言(ESL)的課程，於是她就自學英語，並和鄰居、顧客一起練習。

由於陳麗雲一家落戶較早，她又熱心公益和鄰里事務，因而洗衣店逐漸成為當地華裔新移民最信賴的社區公共空間，新來者通過口口相傳的方式聚集在店內，詢問哪裡有房出租、在哪裡尋找醫生或其他服務；陳麗雲在熟悉了英語過後，也熱心幫助新移民做基本的翻譯，或與各種公部門交涉。陳麗雲2020年不幸感染新冠病毒，當年10月過世，但她的晚輩繼續在班森賀經營這間洗衣店。

「陳麗雲路」揭牌儀式11日在洗衣店門前舉行，由州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧主持，市議員莊文怡及陳麗雲的多名親屬晚輩參加。當日正逢母親節，莊文怡介紹，在班森賀的很多華人老居民心中，陳麗雲堪稱所有人的母親，很多人的父母早年忙於工作掙錢，陳麗雲甚至經常幫助這些孩子去學校參加家長會。而她的洗衣店把本地的華人緊密地團結在一起，起到了比議員辦公室還強大的凝聚作用。

陳麗雲的女兒陳瑞鳳(Mary Chin)介紹，她的母親身材瘦小但無所畏懼，早年移民加拿大，後來只帶著兩個購物袋闖蕩紐約，在語言障礙和本地人的歧視中開始經營這家小小的店面，全年無休。然後，又以先驅者的身分為其他華人新移民鋪平了很多道路。她回憶，陳麗雲對於自己知道的問題有求必應，如果自己不了解，就會不厭其煩地找人詢問，然後再答覆詢問者。陳麗雲的人生格言是：「只要能幫到別人，就一定要幫」。在回憶到動情處時，陳瑞鳳一度哽咽。

陳麗雲的女婿Ross Brady表示，她的故事堪稱整整一代亞裔新移民的典型「美國夢追夢記」，而她留下的遺產又幫助更多的華人家庭追尋他們自己的美國夢。班森賀義大利裔社區人士Bruno Procopio回憶，陳麗雲待人嚴肅、犀利，但工作效率極高，「三小時就能把你的衣服洗淨、烘乾、疊好，沒有一句多餘的話」。