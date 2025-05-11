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斯靜格訪8大道 承諾當選將積極與社區對話

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市長參選人斯靜格(中)10日赴布碌崙8大道與華裔企業交流，了解垃圾清運延遲、交通壅塞、市政支援不足等問題。(記者馬璿╱攝影)
紐約市長參選人斯靜格(中)10日赴布碌崙8大道與華裔企業交流，了解垃圾清運延遲、交通壅塞、市政支援不足等問題。(記者馬璿╱攝影)

紐約市長參選人斯靜格(Scott Stringer)10日赴布碌崙(布魯克林)8大道與華裔企業交流，實地走訪社區後表示，本地商家正面臨執法與生存空間的雙重壓力，但市府無法有效解決問題。他指出，若勝選，將運用過去與市府部門協作經驗，重建服務小商家的單位，並透過數據整合深入處理社區問題。

斯靜格本次走訪8大道61街至54街，沿路停留參茸行、水果攤與烘焙訪並交流與公共安全相關的議題，他強調市長應該具備實務治理經驗，並了解市政運作，還要能親自跟社區溝通才能提出具體解方。針對8大道非法與合法攤商林立使行人難以自在移動等問題，他表示將運用過去擔任曼哈頓區長的經驗，與市府機關合作並保護有執照的小商家，「我們需要一位了解市府各部門運作的市長，知道如何拆解機構之間的隔閡，加強協調，真正解決垃圾、交通、違法擺攤等問題，而不是空談願景。」

此外，斯靜格表示他將設立專職負責生活品質的副市長，透過整合公共平台311與911報案數據，更實際地解決社區議題。

針對市府在未經諮詢下於社區設立收容所的作法，斯靜格則明確表態反對，他強調，重大公共設施的興建必須與社區合作，並與地方領袖充分溝通，而非突然將收容所設在社區中心，卻未與任何人對話。他表示若當選市長，將致力於與社區委員會、民選官員及居民全面合作，強化地方參與，「我們要讓地方議會看到，這是一位有計畫的市長，將依據完整規畫來保護社區居民。」

斯靜格也與多位小商家交流，了解垃圾清運延遲、交通壅塞、市政支援不足等問題。他承諾將邀請商家代表至市政廳，納入施政優先事項。

紐約市長參選人斯靜格右)10日赴布碌崙8大道與華裔企業交流，了解垃圾清運延遲、交...
紐約市長參選人斯靜格右)10日赴布碌崙8大道與華裔企業交流，了解垃圾清運延遲、交通壅塞、市政支援不足等問題。(斯靜格辦公室提供)
斯靜格實地走訪社區後表示，本地商家正面臨執法與生存空間的雙重壓力，他指出若勝選，...
斯靜格實地走訪社區後表示，本地商家正面臨執法與生存空間的雙重壓力，他指出若勝選，將運用過去與市府部門協作經驗，重建服務小商家的單位，並透過數據整合深入處理社區問題。(記者馬璿╱攝影)

8大道 布碌崙 紐約市

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