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今夏紐約市氣溫預測偏高 最多15天逾華氏90度

記者范航瑜╱紐約報導
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據天氣預報機構「AccuWeather」日前發布的2025年夏季天氣預報，紐約市今夏氣溫預計將較常年高出華氏一至二度，並可能出現12至16天氣溫超90度的酷熱天氣。(記者范航瑜╱攝影)
據天氣預報機構「AccuWeather」日前發布的2025年夏季天氣預報，紐約市今夏氣溫預計將較常年高出華氏一至二度，並可能出現12至16天氣溫超90度的酷熱天氣。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市民或即將迎來一個比以往更炎熱潮濕的夏天，據天氣預報機構「AccuWeather」日前發布的2025年夏季天氣預報，紐約市今夏氣溫預計將較常年高出華氏一至二度，並可能出現12至16天氣溫超90度的酷熱天氣。

報告指出，美東地區將面臨氣候波動，頻繁的陣雨與雷暴可能打斷熱浪，但也會加劇整體濕度。高溫還可能伴隨強烈氣候事件。AccuWeather預估今夏大西洋颶風季將出現13至18個命名風暴，其中七至十個為颶風，三至六個風暴可能直接登陸美國。專家指出，墨西哥灣與大西洋海水溫度高於平均水平，為風暴提供更多能量，可能導致颶風快速增強，增加沿岸地區的風險。 ￼

為農民提供播種指導的「老農民年鑑」(The Old Farmer's Almanac)也發布了類似天氣預測，該年鑑預測，今年的夏季將同去年一樣強烈，「將逐步升高至創紀錄的高溫」。6月的氣溫預計接近正常，但7月和8月的氣溫將超過正常水平。據悉，「老農民年鑑」是美國歷史最悠久的連續出版刊物，自1792年由托馬斯(Robert B. Thomas)創刊以來，已持續發行超過230年。

面對極端天氣，老人、兒童以及有基礎疾病者是最容易受影響的人群，AccuWeather氣象學家安德森(Brett Anderson)提醒，夏季夜間氣溫偏高、無法降溫已成近年趨勢，恐導致熱壓與健康風險上升，而極端高溫每年造成的死亡人數更是超過颶風、龍捲風、洪水與嚴寒天氣的總和。

據市衛生局數據，紐約每年約有350人死於與高溫相關的疾病，多數發生在沒有空調的家中。紐約市每年夏天將為經濟困難的居民開放數百個冷氣開放的公共服務設施作為納涼中心，包括公共圖書館和部分公校。

颶風 紐約市 墨西哥灣

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